Uns dècims de loteria de «Madrid, el país veí» triomfen a Espinelves

No és el primer any que Espinelves aprofita la Fira de l'Avet per vendre loteria i guanyar uns diners extra que ajudin a mantenir el certamen i subvencionar l'activitat cultural del poble. En aquesta ocasió, però, es tracta d'uns dècims on es pot llegir que el comprador aporta quatre euros al "sorteig que se celebrarà a Madrid, capital del país veí, el 22 de desembre del 2019".Ara, el context polític i el fet que un mitjà de comunicació espanyol en fes difusió "de manera despectiva" ha disparat la venda d'aquesta loteria i, a pocs dies de començar el certamen, l'Ajuntament n'ha hagut de demanar més. "Als restaurants normalment els hi costava vendre un talonari i ara, en canvi, gairebé ja estan acabant el segon", ha explicat l'alcalde, Joan Manuel Claveria.A Espinelves estan sorpresos per l'èxit que està tenint aquest any la loteria. "Ens truca la gent per demanar-nos que els hi guardem dècims", ha explicat l'alcalde.De fet, a pocs dies de començar el certamen, que omple el municipi de turistes d'arreu del país, l'Ajuntament ha decidit comprar més talonaris per fer front a la demanda que estimen tenir durant la fira. "Els restaurants ens en demanen més perquè ja estan esgotant els que tenen", ha explicat Claveria. És el cas del restaurant Avets, situat a la plaça del poble. El seu propietari ha assegurat que, aquests dies, la gent puja expressament a Espinelves per fer-se amb els números de loteria.Part dels diners recaptats gràcies a la loteria es dediquen a mantenir el certamen i subvencionar l'activitat cultural que es fa al poble durant tot l'any. Aquesta vegada però, tenint en compte que es vendrà molta més loteria, l'alcalde ja pensa què fer amb aquests diners extra. Segons ha avançat, es dedicaran a arreglar una plaça del poble que els veïns d'Espinelves decidiran si s'acaba dient plaça de la República o de l'1-O.

