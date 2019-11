El tribunal de la sentència de l'1-O, guardonat per la seva «independència» judicial

"Independència, imparcialitat i transparència". Així ha estat qualificada la tasca dels set membres del tribunal que va jutjar l'1-O al Tribunal Suprem que aquest dimecres al vespre han rebut un reconeixement del diari digital especialitzat en informació jurídica 'Confilegal'. Diversos magistrats s'han mostrat satisfets amb la feina feta durant la vista oral i les deliberacions de la sentència que ha condemnat els dotze líders independentistes per delictes de sedició, malversació o desobediència.El magistrat Juan Ramón Berdugo ha opinat que el tribunal ha rebut "crítiques exacerbades de partits polítics i mitjans de comunicació" que han qüestionat la seva "independència i imparcialitat". Per la seva banda, Andrés Martínez Arrieta ha reivindicat que "ningú li ha dit què ha de fer" al llarg de la seva trajectòria com a magistrat.La jutgessa Ana Ferrer s'ha mostrat "orgullosa" de la tasca del tribunal per la "rellevància històrica" dels fets."Hem format part d'un engranatge que ha estat un èxit a l'esforç col·lectiu", ha destacat Ferrer, que ha reconegut la tasca dels funcionaris del Suprem, que "han facilitat la funció" del tribunal. El president del tribunal, Manuel Marchena, ha dedicat les seves paraules a agrair a les persones que han fet possible que "l'engranatge" del judici funcionés.El jurat de la tercera edició dels premis que s'atorguen anualment ha destacat la "independència i fermesa" de Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer i Andrés Palomo i els ha concedit el guardó 'Confilegal' en la categoria 'Independència'. L'any passat va rebre el mateix premi el jutge instructor de la causa del procés independentista al Suprem, Pablo Llarena.A l'acte hi ha assistit la ministra de Justícia, Dolores Delgado, així com membres de la judicatura entre els quals el magistrat instructor de la causa de l'1-O al Suprem, Pablo Llarena, o la jutgessa que va enviar a presó provisional per primer cop els líders independentistes, Carmen Lamela.

