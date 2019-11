El Ministeri de Sanitat inclou per primer cop a la cartera de serveis l'anell vaginal anticonceptiu

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha inclòs per primera vegada dins la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut l'anell vaginal anticonceptiu. Aquest mètode està disponible al sistema públic de salut des de l'1 de novembre. Es tracta d'un anticonceptiu hormonal combinat del qual, segons el ministeri, es beneficiaran 37.000 dones.L'anell que es dispensa té els principis actius Etinilestradiol i Etonogestrel. El nou mètode s'afegeix als anticonceptius orals, hormonals combinats i a base de progestagen que ja s'inclouen a la cartera. També s'ofereixen diferents anticonceptius reversibles de llarga durada com ara tres tipus de dispositius intrauterins (DIU), Medroxiprogesterona injectable o l'implant Etonogestrel.Des del govern espanyol es destaca que la inclusió de nous anticonceptius d'última generació a la cartera de serveis "contribueix" a complir la Llei de salut sexual i reproductiva de la interrupció voluntària de l'embaràs, del 2010. La norma estableix que els serveis públics de salut han de garantir l'accés universal a pràctiques clíniques efectives de planificació de la reproducció.A banda, la llei també estableix la necessitat d'una educació afectiva sexual i reproductiva adequada com el mètode més efectiu per prevenir infeccions de transmissió sexual, embarassos no desitjats i avortaments. En aquest marc, els ministeris de Sanitat i Educació han acordat fomentar la promoció i educació per a la salut sexual i reproductiva a partir de diferents iniciatives a l'escola.D'altra banda, el Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dimecres les últimes dades d'interrupcions voluntàries de l'embaràs. Així, l'any passat van avortar 95.917 dones, un 1,91% més que el 2017. Segons el ministeri, en termes estadístics la xifra suposa "una tendència a l'estabilització".L'any 2010, últim any amb la regulació de l'avortament prèvia a la llei de terminis, hi va haver a Espanya 113.031 avortaments. L'any 2008 n'hi havia hagut 115.812.Sanitat destaca que també hi ha hagut un "estancament" dels avortaments entre el col·lectiu de dones menors de 20 anys. L'any 2018 n'hi va haver 9.828, 73 més que el 2017. Representen el 10,25% del total d'interrupcions voluntàries. La majoria, el 65,37%, s'interrompen abans de la vuitena setmana de gestació.Finalment, el ministeri destaca que puja el nombre d'avortaments que es practiquen en centre públics. El 2018 van ser el 13,95% del total, mentre que el 2010 la taxa era de l'1,84%.

