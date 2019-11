VÍDEO Això deia Iglesias sobre decret de Sánchez que permet tancar webs

"Todo lo que sea intervenir internet suena mal, suena autoritario, y más sin intervención judicial. Y al mismo tiempo suena como ponerle puertas al campo".



Pablo Iglesias. 06-11-2019. pic.twitter.com/4JxYYo4fDC — Àlex Tort (@alextortsagues) November 27, 2019

"Tot el que sigui intervenir internet sona malament i autoritari, i més sense intervenció judicial". Això deia Pablo Iglesias fa menys d'un mes, en ser preguntat pel decret de Pedro Sánchez que permet tancar pàgines web en cas que afectin "l'ordre públic", coincidint amb l'onada de protestes per la sentència del procés. Se n'ha fet ressò el periodista de La Vanguardia Àlex Tort.El secretari general de Podem assegurava, en una entrevista a la Ser, que controlar internet és com "posar portes al camp": "Mai ha tingut èxit controlar què diu la gent. Si es tanca una pàgina web, apareix un altre domini al moment". Iglesias tenia clar, també, que això no serviria per resoldre la situació a Catalunya, que requereix diàleg i solucions polítiques.Aquest matí, a la Diputació Permanent, Podem s'ha abstingut en la convalidació de la iniciativa impulsada pel govern del PSOE. El decret s'ha pogut tirar endavant amb els vots dels socialistes, del PP i de Ciutadans.

