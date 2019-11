Messi porta el Barça a vuitens de la Champions amb un nou festival al Camp Nou (3-1)

El Barça derrota 3 - 1 a un Dortmund una mica fluix en el partit que s'ha jugat aquest dimecres al Camp Nou. D'aquesta manera els blaugrana es classifiquen com a primers de grup pels vuitens de final la Champions. Sembla que ara l'equip català comença a aixecar el cap.Durant la primera part del partit els de Valverde han tingut el control de la pilota. Descomptant l'arrencada al minut dos, en què Rakitic ha perdut perillosament la possessió a mans del conjunt alemany, ràpidament els blaugrana l'han recuperat. Al principi el Barça s'ha mostrat pacient en l'atac, mantenint la pressió sobre un Dortmund defensiu, encara que cap al minut 18 s'ha girat la truita, i el control de la pilota ha estat més repartit entre els dos equips.Després de diverses ocasions de gol perdudes, el primer ha vingut de la bota de Suárez cap al minut 29, després d'una passada de Messi. A partir d'aquí, el camí s'ha aplanat pels blaugrana i el marcador no ha tardat molt a situar-se en un 2 - 0. Aquest cop, cortesia de Messi.La segona part del partit l'ha oberta el Dortmund amb el control de la pilota, encara que no ha variat gaire l'estratègia de joc. Mentre que el Barça s'ha mantingut en una posició còmoda de defensa, fins que Griezmann, de la mà de Messi, ha marcat el seu primer gol a la Champions i el tercer de la nit. Així i tot, cap el minut 79 el conjunt alemany ha aconseguit marcar per primerava vegada a la porteria de Ter Stegen.

