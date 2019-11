Una quarantena d'eurodiputats reclama a Von der Leyen mediació per «una solució política» a Catalunya

Una quarantena d'eurodiputats ha reclamat a la nova presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen que actuï com a mediadora o "doni suport a una mediació internacional" per "trobar una solució política a Catalunya que respecti la voluntat de la gent" i amb "els canvis necessaris al sistema legal espanyol".En una carta enviada a l'alemanya just després que l'Eurocambra hagi donat el vistiplau al seu executiu, un grup d'eurodiputats dels Verds/EFA, de l'Esquerra Unitària, l'N-VA i alguns socialistes eslovens demanen al nou executiu que garanteixi "la protecció dels drets fonamentals i humans a Espanya" per no "donar precedents" a països no democràtics."Aquest afer intern europeu hauria de poder comptar amb una solució liderada per Europa", defensa la carta. A la missiva reivindiquen una mediació internacional que pugui ajudar "les dues parts" a trobar una solució a l'afer català i que estigui en contra de l'ús de la força excessiva i innecessària.D'altra banda, els eurodiputats volen que la Comissió Von der Leyen demani a Espanya el "compliment" de les resolucions d'organismes vinculats a l'ONU, com la petició d'alliberament dels presos del Grup de Treball de Detencions Arbitràries.El grup d'eurodiputats exigeixen que els líders europeus no es quedin callats sobre l'afer català quan no ho fan "sobre problemes que afecten altres estats membres". "Si Europa no pot defensar els drets humans dins d'Europa, perdrà la seva raó de ser i haurà de deixar de fer sermons a altres països", alerten.Entre els eurodiputats signants hi ha el cors François Alfonsi (Greens/EFA), els irlandesos Matt Carthy i Clare Daly, les ecologistes Karima Delli, Tineke Strik i Caroline Roose o els socialistes eslovens Milan Brglz i Tanja Fajon. També hi han donat suport Geert Bourgeois i Johan Van Overtveldt de l'N-VA. La carta impulsada per l'eurodiputada d'ERC, Diana Riba, també està firmada pels eurodiputats electes sense escó Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín.L'eurodiputat cors i membre de la Plataforma diàleg UE-Catalunya, François Alfonsi, ha defensat en declaracions a l'ACN que la carta és "útil, necessària i urgent" per tal que Von der Leyen sigui "conscient" de la situació a Espanya que, segons ell, "debilita la democràcia europea". "És una interpel·lació i esperem que com a presidenta de la CE tingui més interès del que ha tingut el seu predecessor", ha afirmat.Alfonsi creu que la posició del nou executiu podria canviar perquè "han passat els anys". Així, creu que l'evolució de l'afer català dependrà de la manera en què Europa sigui "capaç d'enviar un missatge de democràcia i diàleg".Per la seva banda, l'eurodiputat txec del Partit Pirata, Mikulás Peksa, ha reivindicat que la CE hauria de protegir la independència judicial i l'estat de dret "sigui a Polònia o a Catalunya". "És important que no tinguem presos polítics a Europa", ha dit.Peksa lamenta que l'executiu de Jean-Claude Juncker no ha fet "suficient" perquè depenia "molt" dels estats membre de la UE. Segons ell, les capitals tenen "un enorme pes en aquest tipus de discussions".

