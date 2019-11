​El Festival Most arriba al Priorat amb més projeccions i a més municipis que mai

El Most, el Festival Internacional de Cinema del Vi el Cava , torna un any més al Priorat. Ho fa des d'aquest dimecres i fins al proper diumenge 1 de desembre, després de passar dues setmanes al Penedès.És la quarta edició que el festival programa sessions al Priorat i enguany s’hi sumen nous municipis i entitats de la comarca. En concret, el Most arriba enguany a Falset, Cornudella, Bellmunt, els Guiamets, la Vilella Alta, la Figuera i Ulldemolins.Les activitats al Priorat van començar aquest dimecres a Falsen, amb sessions dedicades als alumnes de cicle superior de primària, d’ESO, Batxillerat i cicles formatius. A la tarda, es va presentar l’edició prioratina del Most i es va projectar The Red Stain.Aquest dijous, el Most es trasllada fins a Cornudella on es projectaran les Històries de Vi #1, que recullen diverses ficcions del vi. Entre els curtmetratges que s’hi podran veure hi ha Cambio de Turno, Patchwork –Millor treball de Ficció del Most 2019-, Fin i The Red Stain.Divendres al matí, seran els estudiants dels centres educatius de Cornudella els que podran gaudir del Most a les escoles. A Falset, per la seva banda, es projectarà El despertar del vino en Galicia: la vuelta al terroir. Cal recordar que Galícia és enguany el país convidat al Most i que, per primera vegada, també arriba al Priorat. A continuació, a l’Hostal Sport hi tindrà lloc un tast de vins VRIAACC.El divendres al vespre, el Most arriba per primera vegada a la Figuera i Ulldemolins. A la Figuera s’hi podrà veure L’invisible, que recull el testimoni de diversos viticultors de la regió d’Alsàcia que treballen l’invisible en el món de la intel·lectualitat i la indústria. L’Invisible és la guanyadora del Premi Arrels al Most Festival 2019. Pel que fa a Ulldemolins, s’hi passarà la pel·lícula guanyadora del Premi al Millor Documental del Most Festival 2019, Vinho, que tracta sobre la cultura popular vinícola a l’arxipèlag de les Azores (Portugal).L’acte central del Most Festival al Priorat serà la projecció de Vitis Prohibita, le retour des cépages résistants, el documental guanyador del Premi del Jurat al Most Festival 2019, el dissabte 30 de novembre, i al Teatre l’Artesana de Falset. Aquest film, del director Stéphan Balay, tracta sobre la prohibició de diverses varietats de raïm perquè els seus vins van ser acusats de tenir mal gust i de dur a la follia. A continuació, es desenvoluparà un debat al voltant del cultiu de la vinya i el seu futur al Priorat.Abans, però, el mateix dissabte al matí i en el marc del 3r Dia del Paisatge, que se celebrarà al Castell de Falset, es passarà Las voces del vino.Finalment, el diumenge 1 de desembre el Most Festival arribarà a Bellmunt del Priorat on s’hi podrà veure Cépages Rares, un patrimoine suisse, mentre que a la Vilella Alta s’hi projectaran nous curts de ficció dins de les Històries del Vi #2. S’hi podran veure La part dels àngels, Tata, The Red Stain i Santa Sangría.La darrera pel·lícula que es passarà en aquesta edició del Most al Priorat serà Nous sommes quelques-uns, un film dedicat a la filosofia de l’ajuda i la solidaritat mútua entre els viticultors de la Catalunya Nord. Aquesta última sessió tindrà lloc al Cafè de l’Ateneu dels Guiamets.

