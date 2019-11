El Gimnàs Sant Pau reclama a l'Ajuntament de Barcelona que pagui pels usuaris que deriva al centre

El Gimnàs Social Sant Pau va salvar-se sobre la botzina al maig, quan un acord amb la Generalitat va permetre-li abordar el deute contret amb Hisenda i la Seguretat Social. La situació financera de l'entitat, però, continua sent delicada i els seus responsables reclamen a l'Ajuntament de Barcelona que pagui la part corresponent a la derivació d'usuaris des dels serveis socials municipals.El director de la cooperativa, Jordi Bordas, assegura a NacióDigital que el gimnàs atén actualment 246 persones. L'Ajuntament les deriva al centre perquè facin alguna pràctica esportiva i també perquè puguin dutxar-se, en el cas de les persones ateses pel Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER).La quantitat que le gimnàs calcula que li pertocaria són 100.000 euros, després de tres anys presentant aquest servei. Els seus responsables expliquen que abans de les eleccions municipals van pactar amb totes les candidatures -amb l'única excepció del PP- que el pagament es produiria i ara exigeixen que es faci efectiu.Per ara, l'Ajuntament de Barcelona es limita a confirmar que hi ha converses en marxa i les fonts municipals consultades perasseguren que hi ha voluntat d'arribar a un acord.Un dels entrebancs que apareixen en el camí per materialitzar el pagament és la impossibilitat del consistori de firmar un conveni amb una entitat que encara té deutes amb la Seguretat Social i Hisenda. Bordas, però, insta el consistori a trobar alguna fórmula que permeti esquivar aquest obstacle, de la mateixa manera que el gimnàs ha arribat a un acord amb la Generalitat.Bordas expressa la seva confiança que el govern d'Ada Colau acabi trobant l'eina corresponent però demana celeritat a l'administració. "Els tempos amb què treballen no són reals", valora.El Sant Pau és una cooperativa que ofereix esport i dutxes de manera gratuïta a persones amb necessitats econòmiques o en situació d'exclusió social. L'espai obert està obert des de 1941, aleshores com a seu dels primers banys públics de la ciutat, i també va ser l'antiga piscina del Club Natació Montjuïc.

