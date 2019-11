La CUP critica que els comuns no s'alcin contra el decret digital de Sánchez

La CUP ha denunciat l'aprovació del decret digital de Pedro Sánchez amb els vots del PSOE, PP i Cs a la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats que persegueix, segons els anticapitalistes, "imposar un estat d'excepció a internet quan ho creguin convenient, saltant-se la Constitució".En un comunicat, els cupaires han carregat contra Unides Podem i Catalunya en Comú per negociar amb els socialistes "sense cap condició democràtica", com "tombar la Llei Mordassa" o la modificació amb aquest decret digital. "No es més que una continuació de les actuacions repressives de l'estat espanyol contra la dissidència, com ho van ser la Llei Corcuera, la Llei Mordassa o la Llei Sinde", apunten.La CUP i Pirates de Catalunya adverteixen que el decret "permetria al govern, pel simple fet d'haver-hi una manifestació o una acció d'un col·lectiu que puguin considerar sediciós, tallar la connexió a Internet a tota la zona on es desenvolupi l'acció o, selectivament a les persones que estiguessin concentrades o que creguin que puguin estar implicades".Pirates ampliarà la denúncia contra l'Estat i la Comissió Europea presentada a inicis de novembre al TJUE pels "diversos atacs a la llibertat d'expressió" i el tancament del web de Tsunami Democràtic.

