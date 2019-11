El PNB defensa incloure el dret a decidir en el nou estatut basc

El president del PNB, Andoni Ortuzar, ha explicat aquest dimecres que el partit és "partidari d'incloure el dret a decidir" al nou estatut basc. El dirigent ha assegurat en una entrevista a La Sexta que la formació basca també té com a pretensió incloure la "bilateralitat amb l'Estat, que és legítima".Segons ha argumentat, el dret a decidir del País Basc se sosté amb la Constitució espanyola, ja que la Disposició Addicional del text es refereix als drets històrics bascos, igual que la disposició final de l'Estatut de Gernika. Ara bé, ha assegurat que cal buscar el màxim consens possible.Ara mateix una comissió d'experts designada pels grups del Parlament basc prepara un esborrany del text, que es presentarà a la cambra el 2 de desembre. Segons El Mundo , els experts designats pel PNB i Podem han inclòs el "dret a decidir pactat amb l'Estat", que s'hauria de sostenir amb una modificació de la Disposició Addicional Segona de la Constitució.D'altra banda, Ortuzar ha defensat la proposta de la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, de discutir canvis en el Títol VIII de la Constitució -el que regula l'organització territorial- per encaixar Catalunya dins de l'Estat, sense incloure-hi el dret a l'autodeterminació.A més, el president del PNB ha demanat que els partits que van donar suport al president espanyol, Pedro Sánchez a la moció de censura, ara no el llancin "en braços de la dreta", que al seu parer representaria "una situació de retrocés" que "agreujaria més el problema". "Aquestes són les dues opcions que tenim. En funció de la disponibilitat i de la valentia que assumeixi el candidat, hem de fer tots l'esforç perquè sigui viable la primera de les possibilitats", ha afirmat.

