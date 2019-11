ERC espera no sortir amb les mans buides de la reunió amb el PSOE

Aragonès ha mantingut contactes tant amb Sánchez com amb la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo

Una investidura a canvi d'una mesa de negociació entre governs. Aquesta és la permuta que marcarà la interlocució entre el PSOE i ERC, la posada de llarg de la qual serà la fotografia que aquest mateix dijous es faran els equips encarregats d'aquesta operació d'orfebreria abans d'asseure's cara a cara. Les dues parts, no exemptes de tensions internes per l'apropament, necessiten un punt de trobada que pugui ser avalat pels seus. Els republicans arriben a la reunió amb l'exigència de la seva militància sota el braç : o Pedro Sánchez es mou o ells el seu vot en contra serà inamovible. I els socialistes hi assisteixen amb vocació de situar una pista d'aterratge que doni continuïtat a les converses i, per tant, viabilitat a l'acord de govern amb Podem. "ERC ha de poder mostrar que ha aconseguit alguna cosa", reflexiona una veu socialista. Els equilibris són tan fràgils que un mal pas posaria en risc el diàleg. Els republicans, fiscalitzats pel sector independentista partidari de la confrontació i més escèptic amb el diàleg, necessiten exhibir que la seva estratègia pot donar fruits.Gabriel Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové desplegaran davant d'Adriana Lastra, José Luis Ábalos i Salvador Illa la petició d'una mesa de negociació entre governs sense condicions prèvies, amb un calendari i unes garanties de compliment dels acords assolits. De la reunió d'aquest dijous, en podria acabar sortint, precisament, algun tipus de compromís d'agenda. ERC és conscient que Sánchez depèn d'una ajustada i complexa aritmètica per ser investit i que l'abstenció republicana és imprescindible, amb la qual cosa pretén explotar la seva força negociadora. Precisament per això, en els darrers dies ha anat definint com pretenen que sigui la mesa que reclamen.Per contra, el PSOE està disposat a explorar com es defineix la proposta de diàleg, però sempre amb l'espasa de Dàmocles de recordar que, si el govern de coalició no prospera, l'alternativa passa per un govern on Vox porti la batuta. Si una cosa tenen clara els socialistes és que la reunió entre governs es produiria després de la investidura i que en cap cas pot quallar en l'imaginari col·lectiu que els independentistes podran negociar l'autodeterminació. Però sí que, per necessitat, estan abocats a acceptar un format negociació bilateral.Conscients d'això, intentaran vehicular la proposta dels d'Oriol Junqueras a través de la comissió Estat-Generalitat prevista a l'Estatut , malgrat que la cimera de Pedralbes es va fer al marge d'aquest espai. L'objectiu és evitar el president de la Generalitat, Quim Torra, que ahir des del Parlament va demanar encapçalar les converses i va ser molt crític amb l'aprovació del decret llei contra la "república digital" convalidat al Congrés amb els vots de PSOE, PP i Ciutadans i l'abstenció de Podem De fet, el darrer cop que es va reunir la bilateral va ser l'1 d'agost del 2018 després d'un període de set anys sense convocar-se. A la trobada a la qual va assistir l'aleshores ministra Meritxell Batet en nom del govern de Sánchez, i la delegada Teresa Cunillera. Per part del Govern de la Generalitat, hi van participar Pere Aragonès, Elsa Artadi i Ernest Maragall. Si el PSOE vol encarrilar la negociació a través d'aquest organisme és perquè no s'hi hagi d'asseure Torra. Sánchez s'ha negat a despenjar-li el telèfon en els moments més durs d'aldarulls al carrer durant la post-sentència i a la Moncloa l'han deixat de considerar un interlocutor "vàlid".De fet, malgrat que es reprenguin les converses, els socialistes consideren que no serà fins després de les eleccions catalanes amb un canvi de president quan la negociació per resoldre el conflicte podrà entrar en una mínima fase efectiva.En canvi, és amb el vicepresident Pere Aragonès amb qui vol interlocutar la Moncloa. El dirigent republicà ha mantingut el contacte tant amb Sánchez com amb la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo. I és precisament aquest fil de diàleg el que genera suspicàcies en els seus socis de Junts per Catalunya. La situació, però, s'ha agreujat aquest dimecres quan, en una entrevista a Ràdio 4, Aragonès ha assegurat que "no és descartable però tampoc necessari" que Torra formi part de la taula de negociació L'afirmació ha motivat que el president hagi reivindicat la seva presència en plena sessió de control al Parlament i que pels passadissos del Parlament diputats de JxCat parlessin de "deslleialtat". "Cal un diàleg de govern a govern, en el qual els presidents es reuneixin, i prenguin totes les decisions amb total llibertat", ha defensat. Hores més tard, era la portaveu del Govern, Meritxell Budó, la que subratllava que el diàleg passa "inexcusablement" per la presència tant de Sánchez com de Torra a la negociació.El cert és, però, que la voluntat del PSOE és excloure JxCat dels contactes. ERC vol potenciar el seu rol com a partit guanyador de les eleccions del 10-N amb l'objectiu de consolidar-se com a "partit hegemònic" de cara a les catalanes, però al mateix temps, considera que tenir el mateix posicionament que JxCat a la investidura seria l'escenari més plàcid. Tot i això, a Calàbria 166 asseguren que seguiran amb la seva estratègia d'aprofitar l'"oportunitat" -via avalada pels presos a Lledoners- amb independència de què faci finalment el partit de Carles Puigdemont. Consideren que, de fet, el preu de quedar-se al marge pot ser alt per a JxCat: "Votar en contra de la investidura i seure després en la taula de negociació els seria molt difícil d'explicar".

