El TSJC dicta que 16 sindicalistes d'UGT, CCOO i el SIT deixin de ser alliberats a TMB

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reduït en 36.500 les hores anuals de què disposen els alliberats sindicals de TMB Autobusos, ja que excedeixen les permeses per l'Estatut dels Treballadors i el Reial Decret Llei d'Estabilitat Pressupostària del 2012. Les hores s'havien pactat en el conveni col·lectiu del 1999 i en acords amb CCOO i UGT, però CGT ho va denunciar perquè vulnera els límits previstos per la llei. Segons CGT, això suposa un total de 16 alliberats sindicals de CCOO, UGT i SIT. La sentència es pot recórrer al Tribunal Suprem.L'anul·lació de l'article 76 del Conveni Col·lectiu 1998/2001 suposa que els cinc membres de la Comissió Permanent, un per sindicat, perden l’alliberament. Els membres d'ACTUB i CGT de la Permanent han renunciat històricament a estar alliberats en dissabtes, diumenges o festes oficials. UGT, CCOO i SIT deixen de tenir tres alliberats cadascun i perden la bossa de 300 hores mensuals que la direcció de TMB els cedeix cada mes.L'article 77 anul·lat suposarà que UGT i CCOO deixen de tenir un alliberat cadascun a la seva federació. Els acords de TMB amb aquests dos sindicats del 1999 també s'han anul·lat i això provocarà que cadascun perdi un alliberat a la seva federació.Així, UGT i CCOO deixen de tenir, cadascun, sis alliberats, que hauran de tornar al seu lloc de treball. També perden la bossa de 300 hores mensuals que tenien pactada amb la direcció. El SIT perd quatre alliberats i 300 hores mensuals i ACTUB i CGT deixen de tenir, de dilluns a divendres, un rebaixat en la Comissió Permanent.La CGT celebra aquesta sentència amb "entusiasme" i afirma que els convenis que han anat signant UGT, CCOO i SIT sempre han estat a canvi de "favors" de la direcció de TMB a aquests sindicats.

