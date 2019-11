Calvet assegura que si hi ha Govern a Madrid exigiran que es «reobri» el traspàs de Rodalies

El conseller de Territori, Damià Calvet, ha assegurat que si hi ha Govern a Madrid exigiran que es "reobri" el traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat. Calvet ha lamentat que un any després del primer dels dos sinistres amb víctimes mortals a la R-4, "el gruix d'actuacions no arriba i segueix sent una necessitat imperiosa pel país".Així, el conseller ha dit que, en cas que es constitueixi Govern, tornaran a posar damunt de la taula "que es fixin nous objectius d'inversions". Ha volgut deixar clar, però, que l'executiu català "no renunciarà a res". "Volem poder ser competents en tot el que afecta les infraestructures del país", ha assegurat, tot subratllant que això passa "pel traspàs" i que el servei "formi part dels actius gestionats pel Govern".Calvet ha lamentat que el traspàs anunciat fa deu anys estigui "incomplet i incomplert" i ha denunciat que, a diferència de Catalunya, la ferroviària sí que ha invertit en altres llocs de l'Estat "per sobre del que s'havia compromès". A més, ha posat l'èmfasi en el fet que el transport, quan és competència de la Generalitat, "sí que funciona", tot posant com a exemple FGC, el metro o el tramvia.

