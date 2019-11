La majoria del Parlament demana mesures contra Carrizosa per fer «insinuacions masclistes»

Que es prenguin "mesures, si cal disciplinàries", contra el president parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, per les "intolerables insinuacions masclistes i sexistes" que ha fet fet aquest dimecres durant la sessió de control al Parlament. Aquesta és la petició que fan Junts per Catalunya, ERC, el PSC, Catalunya en Comú i la CUP en un text registrat a la mesa que s'han negat a signar tant el PP com Ciutadans.L'escrit considera una falta de respecte que el diputat hagi fet referència a les "relacions personals de diputats i diputades" i reclama "cortesia" i "respecte" al Parlament. Fonts de JxCat expliquen que la mesa haurà de decidir ara quines mesures es prenen contra Carrizosa, que podrien anar des d'exigir que es retracti a mesures de tipus disciplinaris.Carrizosa ha arrencat la seva intervenció acusant la bancada del Govern de semblar una ronda de reconeixement. Dels consellers Calvet i Puigneró ha dit que venen de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'"epicentre del 3%", de Meritxell Budó ha assenyalat que "es pagava els viatges a Waterloo" amb diners públics i els va haver de tornar; i del conseller Miquel Buch ha assenyalat que estigui investigat per "pagar amb diner públic un assessor que feia d'escorta de Puigdemont".La situació s'ha agreujat quan s'ha referit a la diputada de JxCat Aurora Madaula per demanar-li explicacions "sobre les comissions de la fundació CatDem i el Palau de la Música quan el seu "amic" -Agustí Colomines- n'era el director". I també quan ha fet referència a Laura Borràs i al suplicatori que s'ha demanat al Suprem pels 18 contractes "a dit donats a un amic seu". De la cap de llista de JxCat al Congrés ha afegit: "I parlant d'amics, Dalmases està investigat per desviar diners de la fundació Catmón pel seu propi benefici i l'entorn convergent"."Quan vostès van als jutjats hi van o per corrupció o per desobediència i haver rebentat la democràcia", ha etzibat. Torrent ha recriminat a Carrizosa els seus comentaris "masclistes" i l'ha advertit que al Parlament no es demanen "explicacions a les dones per les activitats de les seves amistats o parelles".

Queixa de JxCat, ERC, PSC, comuns i CUP a la mesa del Parlament contra Carrizosa by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor