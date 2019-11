El Mercat Medieval de Vic, més nadalenc que mai

Milers de visitants al Mercat Medieval de Vic de l'any passat. Foto: Joan Parera

El Mercat Medieval de Vic se celebrarà enguany durant tres dies, del divendres 6 de desembre al diumenge 8. Com a novetat principal, el certamen absorbirà la Fira de Santa Llúcia que acostuma a celebrar-se una setmana després i passarà a anomenar-se "Ja és Nadal al Medieval".Les 14 parades s'ubicaran a la plaça dels Màrtirs, on se celebra habitualment, i acollirà parades amb productes relacionats amb el Nadal com pessebres o tions. Per tant, Vic es transformarà en una ciutat medieval, com fa 24 anys, i en aquesta ocasió tindrà un toc nadalenc.Així ho ha explicat el regidor de Fires i Mercats de Vic Titi Roca. "Busquem sinergies entre les dues fires", ha dit el regidor, remarcant que a poc dies abans de Nadal i "pot ser beneficiós per als expositors".A més, ha afegit dos canvis més d'ubicacions: la zona d'activitats infantils es traslladarà a les Adoberies (abans a la plaça dels màrtirs) i les recreacions d'oficis -que hi ha uns 9 artesans- es repartiran per tot el nucli històric (abans ubicades a les Adoberies). La resta seguirà pràcticament igual. "Es continua amb l'essència dels altres anys", ha dit el regidor.El nucli històric acollirà més de 380 parades amb productes d'artesania i queviures, així com diverses tavernes de menjar i dos zocos d'inspiració àrab (un al carrer Pellaires i l'altre a la plaça Gerbert d'Orlhac). La majoria de parades provenen de Catalunya, però també n'hi ha de les Balears, Astúries, Castella-La Manxa, Aragó, Madrid, Andalusia, Comunitat Valenciana, Euskadi, Cantàbria, Extremadura, Galícia, Navarra, Múrcia i Portugal.També hi haurà més de 100 artistes, que participaran en els espectacles de carrer i demostracions, i 50 actors escenificaran l'obra de teatre que recrea el fet històric que va tenir lloc a Vic el segle XV: L'Assalt de l'Altarriba.El recorregut teatral L'Assalt de l'Altarriba és el focus cultural del Mercat Medieval. En la setena edició, no hi ha novetats, ja que les localitzacions són les mateixes que l'any passat, i habitualment es canviaven. El director Pep Simon ho ha atribuït a què n'hi ha que són espais idonis i d'altres que no ho permet la propietat o s'allunyen del recorregut de la fira.Tot i això, ha remarcat que se segueix posant èmfasi en les olors. "Cada escena està treballada amb una olor", ha explicat Simón, remarcant que "tot i que costa perquè són espais oberts, hem treballat perquè sigui perceptible".Alguns dels elements importants del Mercat Medieval de Vic són la participació de diverses associacions de la ciutat en la decoració dels carrers i la gestió de residus per anar cap a un residu zero.En aquest sentit, el regidor ha destacat que diumenge hi haurà una recollida de menjar de les parades que l'hagin de llençar i així no malbaratar-lo.

Galeries de fotos del Mercat Medieval de Vic dels darrers anys

