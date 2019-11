Vall d'Hebron crea un programa pioner per ajudar a les persones amb lesió medul·lar a tenir fills

L'hospital Vall d'Hebron ha posat en marxa un programa d'atenció integral a la salut sexual i reproductiva per a persones amb lesió medul·lar. És una iniciativa pionera a Catalunya i que vol ser referent a l'Estat, amb un equip multidisciplinari que pot assessorar i acompanyar aquelles persones que volen tenir fills en totes les etapes del procés.En el cas de les dones, les etapes que s'aborden van des del tractament en reproducció assistida si és necessari, fins al seguiment durant l'embaràs, el part i després. L'objectiu d'això és prevenir i tractar complicacions que les mares amb lesió medul·lar tenen més risc de patir, com úlceres per pressió o infeccions d'orina.El programa també es dirigeix als homes que vulguin ser pares, amb tecnologia per obtenir mostres d'espermatozoides, ja que els pacients solen presentar dificultats d'erecció i ejaculació, i inclou educació per a l'autoreconeixement i el plaer en les relacions sexuals.Des de que s'ha posat en marxa aquest mateix any, ja hi ha dues dones amb lesió medul·lar de 33 i 37 anys que ja han aconseguit ser mares gràcies a l'assessorament de l'equip, i s'espera que una tercera doni llum aviat. Així, els impulsors del programa esperen atendre a partir de l'any que ve entre 20 i 30 pacients d'arreu de Catalunya i també d'altres llocs de l'estat espanyol. Els pacients seran derivats des dels seus centres de referència.Pel que fa a l'equip multidisciplinari, aquest integra professionals de la Unitat de Lesionats Medul·lars del Servei de Medicina Física i Rehabilitació; del Servei de Ginecologia (reproducció assistida, obstetrícia i medicina fetal); del Servei d'Urologia i psicòlegs clínics del Servei de Psiquiatria, que treballen de manera coordinada.La doctora Karla Rojas, de la Unitat de Lesionats Medul·lars i la Unitat de Sòl Pelvià de Vall d'Hebron, va atendre fa uns tres anys una dona que acabava de patir una lesió medul·lar i que el primer que li va preguntar no va ser sobre el pronòstic, sinó si podria ser mare. També volia saber si podria sentir els moviments del bebè durant l'embaràs. Aquesta experiència va impressionar a la doctora Rojas i va ser l'espurna que ha acabat donant lloc a aquest programa pioner. La resposta va ser que, pel que fa a la lesió, sí que podria ser mare.Tot i que la majoria de les dones amb lesió medul·lar experimenten un període d'amenorrea -absència del fluix menstrual- de sis a dotze mesos després de la lesió, entre el 50 i el 90% recupera el cicle mensual i la seva fertilitat no queda afectada. Ara bé, factors físics relacionats, per exemple, amb l'alteració de la sensibilitat o la mobilitat, i psicològics, com la percepció de dificultats per quedar-se embarassades o per tenir cura d'un infant, poden tenir una repercussió en la salut sexual i reproductiva.Tot això fa que la taxa d'embaràs en dones amb lesió medul·lar sigui baixa. "Des del primer moment hem de donar tota la informació i facilitar eines i recursos perquè des de l'educació i autoreconeixement puguin desenvolupar la vida sexual i reproductiva", destaca la doctora Rojas.

