El professor de gralla investigat per agressió sexual i abusos a menors nega els fets

El professor de gralla investigat per abusos i agressió sexual a menors assegura que totes les denúncies són falses. Segons ha explicat a l'ACN el seu advocat, l'investigat afirma que no va tenir relacions amb cap víctima ni els va fer comentaris inapropiats o tocaments lascius. De fet, davant del jutge que el va interrogar, va explicar que sempre hi havia persones adultes al voltant dels grups de gralla i que hauria estat impossible tenir cap actitud fora de lloc en l'àmbit sexual. No obstant, no sap explicar perquè hi ha tantes denúncies similars contra ell.Al febrer una presumpta víctima de l'home quan tocaven tots dos a la colla de Barberà del Vallès fa prop de 20 anys va descobrir que seguia fent de professor de gralla a la colla d'Ullastrell. Va trucar a l'ajuntament d'aquest poble i des del consistori van localitzar més possibles víctimes, van parlar amb la colla de la localitat, que el va fer fora, i l'home va anar a viure a Sabadell.El professor va ser arrestat pels Mossos d'Esquadra i va ser posat a disposició del jutjat d'instrucció número 3 de Terrassa, en funcions de guàrdia, el 2 de març per un delicte d'abús sexual. Ni la fiscalia ni l'acusació particular van demanar cap mesura cautelar, i l'home va quedar en llibertat amb càrrecs. Aquest jutjat, com que els fets van tenir lloc en data indeterminada, va elevar el cas al jutjat degà que, per repartiment, va atribuir-ne la instrucció al jutjat d'instrucció número 2.El 13 de març, aquest segon jutjat va obrir diligències per dotze víctimes, una d'agressió sexual i onze per abusos comesos entre el 1999 i el 2015 a onze noies menors i un nen, que van des de tocaments a enviament de fotos. De fet, l'agressió sexual va tenir origen a Barberà, quan l'home era el professor de gralla de la colla de geganters d'aquesta localitat. Per això, i prèvia consulta a la fiscalia, el jutjat va remetre la causa als jutjat de Sabadell. El jutjat d'instrucció número 5 d'aquesta segona ciutat va rebre tota la causa però va contestar que només acceptava la denúncia del cas de Barberà, l'única denunciada en l'àmbit d'aquest partit judicial.Per això, va retornar tota la causa, excepte aquesta denúncia, al jutjat de Terrassa que, alhora, va elevar a mitjans d'octubre una qüestió de competència a l'Audiència de Barcelona. Ara l'Audiència haurà de decidir si els jutjats de Terrassa o Sabadell es queden la causa sencera, o cadascú es queda només la seva part.Durant aquests mesos, tant el jutjat de Terrassa com el de Sabadell han anat instruint els seus procediment i han anat prenent declaració a les víctimes perjudicades de cadascuna de les causes. Per tant, cap dels dos procediments ha quedat paralitzats en cap moment mentre s'està a l'espera de la resposta de l'Audiència de Barcelona. En aquest temps, cap de les parts personades (fiscalia, les acusacions particulars o l'acusació popular de l'Ajuntament d'Ullastrell) han sol·licitat la modificació de la situació personal de l'investigat.

