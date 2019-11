Suspès el desallotjament del bloc que acull cinc associacions comunitàries al Raval

Els cinc col·lectius que ocupen el número 2 del carrer Agustí Duran i Sanpere del Raval, a Barcelona, poden respirar tranquils. Almenys de moment. Caixabank, propietària del bloc, ha demanat als jutjats suspendre l'ordre de desallotjament prevista per aquest dijous.L'entitat va sol·licitar l'ordre de desallotjament de l'edifici que comparteixen el Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, l'espai de dones migrades La Caracola, el Sindicat d'Habitatge del Raval, el Grup de Dones i l'Espai de l'Immigrant.L'edifici era l'antiga seu d'Edicions 62 i el seu abandonament va provocar va comportar que es convertís en un narcopis. La pressió veïnal va fer possible l'expulsió dels traficants i a través d'una ocupació col·lectiva van deixar el bloc a mans dels projectes comunitaris.Després d'ocupar l'immoble al maig, l'ordre de desnonament els va arribar el 14 de novembre, amb només dues setmanes de marge. Fonts dels col·lectius expliquen aque la seva voluntat és negociar amb la propietat per aconseguir alguna fórmula que permeti a les associacions continuar desenvolupant la seva activitat en aquest emplaçament, si pot ser amb la mediació de l'Ajuntament.Fonts municipals asseguren que el consistori té la voluntat d'exercir de mediador perquè els col·lectius puguin quedar-se a l'edifici. Les mateixes fonts expliquen que la propietat ha accedit a suspendre el desallotjament després que l'Ajuntament s'hi posés en contacte.La tasca dels col·lectius no només ha rebut reconeixements al barri, sinó que en el cas de l'Espai de l'Immigrant fins i tot va rebre el premi Solidaritat 2018 que concedeix l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).L'IDHC va reconèixer la "tasca imprescindible" que fa l'espai per reclamar i fer efectius els drets de les persones migrants i denunciar la vulneració d'aquests.L'espai va néixer el 2013 al Raval, com a resposta al decret que vetava l'atenció sanitària pública a la població migrant, i sempre ha funcionat de forma voluntària.La seva trajectòria és clau per entendre el naixement d'altres iniciatives com el Sindicat Popular de Venedors Ambulants o l'associació ExMenas.

