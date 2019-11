Les bases de Podem avalen el govern de coalició amb el PSOE amb un suport del 97%

Les bases de Podem han avalat el preacord amb el PSOE per formar un govern de coalició amb un suport del 96,8%. La participació en la consulta telemàtica ha estat del 59% del cens d'inscrits de la formació lila amb 134.760 participants.Dels inscrits que han votat, 130.150 han votat a favor del preacord signat entre Pablo Iglesias i Pedro Sánchez mentre que un 3,16% (4.244 persones) ha optat pel 'no' i un 0,27% (366) ha votat en blanc. Les bases del PSOE, dels comuns i d'IU també s'han pronunciat a favor del govern de coalició en consultes realitzades aquest cap de setmana.La militància de Podem ha respost la pregunta 'Estàs d'acord en el fet que participem en un govern de coalició en els termes del preacord signat per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias?' i ho han fet de forma telemàtica entre dissabte 23 de novembre a les 10 hores i aquest dimecres a la mateixa hora.D'aquesta manera, les bases de Podem avalen un acord que ja va subscriure la militància del PSOE aquest cap de setmana. En aquest cas, el 92% de les bases socialistes van votar a favor de l'acord amb un 63% de participació.Ara com ara, però, Sánchez no té el suport necessari per tirar endavant la investidura i aquest dijous els equips negociadors del PSOE i ERC es reuniran per abordar la qüestió després que les bases republicanes rebutgessin donar suport al candidat del PSOE si no es comprometia abans a una mesa negociadora.

