El TSJC condemna Torra a un any i mig d'inhabilitació pel llaç groc

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat el president de la Generalitat, Quim Torra, a un any mig d'inhabilitació i a una multa de 30.000 euros per no haver retirat el llaç groc quan li demanava la Junta Electoral Central (JEC). La sentència per desobediència converteix el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) en el primer condemnat en exercici del càrrec i ha arribat tan sols dues hores després que es fes pública la decisió favorable de la justícia europea sobre Oriol Junqueras En el judici celebrat el 18 de novembre, Torra va admetre que va desobeir l'ordre de la Junts Electoral que l'obligava a retirar la pancarta amb el llaç groc. La simbologia va acabar traient-se del Palau de la Generalitat, però no en el termini que reclamava l'organisme estatal. Malgrat la posició del president, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va indicar que calia complir l'ordre des del moment que la va rebre, tal com va traslladar per correu electrònic a Miquel Esquius, en aquell moment cap dels Mossos.En l'al·legat final davant del tribunal, Torra va donar pràcticament per feta la condemna. "Benvinguda sigui si és per defensar els drets civils i polítiques", va assegurar el president, defensat per Gonzalo Boye, que va demanar la nul·litat del judici només arrencar perquè la causa estava "contaminada" des de l'inici. Els lletrats del dirigent independentista van demanar elevar qüestions prejudicials a Europa abans de la sentència, però el TSJC ho va rebutjar en dues ocasions.Boye, en tot cas, ja ha deixat clar en les últimes setmanes que elevarà al Suprem les qüestions prejudicials destinades a la justícia europea. A banda, està previst que el president recorri la inhabilitació davant l'alt tribunal, que és qui la pot convertir en ferma. Mentrestant, això sí, pot anar exercint la presidència, cosa que no podria fer si el Suprem confirma la condemna que li ha imposat el TSJC. La inhabilitació del president arriba en un moment polític complex, marcat per les negociacions de la investidura de Pedro Sánchez. Tots dos dirigents es van trucar aquest dimarts a matí després de mesos de veto institucional de la Moncloa a Torra , i van acordar veure's un cop passada la votació al Congrés. No queda clar que, amb el president condemnat, Sánchez mantingui la reunió en la seva agenda, sempre emmarcada en una ronda de dirigents autonòmics i lluny de la bilateralitat.La sentència del TSJC coincideix, a banda, amb la decisió favorable que ha pres el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre Oriol Junqueras, que obre les portes de l'Eurocambra als exiliats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. La condemna impacta en el futur d'una legislatura que ha estat moguda des de l'inici i que, per primera vegada, inclou la inhabilitació d'un president en l'exercici del càrrec.

