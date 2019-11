VÍDEO La profunda reflexió de Luis Enrique sobre el tabú de la mort

Luis Enrique y el tabú de la muerte. #NoticiasVamos pic.twitter.com/MkEbvHQgIy — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 27, 2019

L'entrenador de futbol Luis Enrique Martínez ha reflexionat sobre el tabú de la mort en el seu retorn a la selecció espanyola. Després d'haver-se retirat una temporada a causa de la defunció de la seva filla petita, Enrique ha expressat que "és evident que hi ha molta poca informació" sobre el tema i que "és una pena que sigui així".D'aquesta manera l'entrenador ha deixat constància de la necessitat de trencar amb "el tabú" que hi ha, ja que al final, la pèrdua d'éssers estimats són situacions "que per desgràcia tots viurem". En aquest sentit ha volgut deixar clar que el dol és un procés molt personal i que cadascú ho viurà d'una manera determinada. En el seu cas, ha dit que ell i la seva família ho estan portant de manera "natural", per la qual cosa se sent "molt orgullós".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor