Catalunya se situa per sota de la mitjana espanyola en despesa cultural

Cada català es va gastar 269 euros en cultura el 2018, una xifra que se situa per sota dels 305,2 euros del 2017 segons recull l'Anuari d'Estadístiques Culturals del Ministeri de Cultura. La dada és inferior a la mitjana espanyola, que es va situar en els 274 euros, que també baixa un 4,8% respecte l'any anterior.Pel que fa a la despesa mitjana per cada llar a Catalunya, la tendència també segueix a la baixa, ja que aquesta passa dels 751,9 euros del 2017 als 660,60 euros. L'únic sector on els catalans han gastat més que l'any anterior, és el dels equips i accessoris audiovisuals, que passa dels 73,4 euros als 74,6. Per contra, cau la despesa en llibres i publicacions periòdiques (passa dels 67,3 euros el 2017 als 53,2 euros el 2018), els serveis culturals (del 64,1 euros als 49,6 euros l'any passat) i en telefonia mòbil i Internet (que passa dels 100,3 euros el 2017 als 91,6 euros el 2018).Tot i que la despesa cau, el volum d'ocupació cultural arreu de l'Estat va ascendir el 2018 a 690.300 persones, un 3,6% de l'ocupació total la mitjana de el període anual.Es tracta d'una ocupació amb major proporció d'homes, el 60,9% (420.100) enfront de l'39,1% de dones (270.200).Per grups d'edat, la proporció d'ocupats és lleugerament superior en edats joves. A més, es caracteritza també per una formació acadèmica superior a la mitjana, presentant taxes més elevades d'educació superior, el 69,3% enfront de les observades en el conjunt nacional, el 42,9%.El 69,9% l'ocupació cultural és assalariat, una xifra més baixa que la que s'observa en el total de la població ocupada espanyola que se situa en el 84%.Les comunitats autònomes amb una major població dedicada a activitats culturals són Madrid, amb un 5,4% i Catalunya, amb un 4,4%. Concretament, hi ha 147.500 persones que treballen a l'entorn del món de la cultura, per sota de les 154.600 que ho feien el 2017, quan el percentatge era del 4,7%.En 2018, el nombre d'empreses que es dediquen principalment a la cultura va pujar un 3,6%, fins a arribar 122.673 negocis a tot Espanya. Aquesta xifra representa el 3,7% del total de companyies recollides en el Directori Central d'Empreses de l'Institut Nacional d'Estadística. La major part d'elles, el 82,2%, 100.874, es corresponen amb activitats de la indústria o els serveis, com ara activitats d'edició, de biblioteques, arxius, museus, cinematogràfiques, de vídeo, de ràdio i televisió, o les artístiques i d'espectacles entre d'altres, i el 17,8% restant, 21.799, amb activitats vinculades a el comerç o lloguer de béns culturals.Aquestes es concentren principalment a Andalusia, 13,2%; Catalunya, 20,1%; País Valencià, 9,6%; i Madrid, amb el 22%. En dades absolutes, Catalunya tenia el 2018 24.675 empreses culturals, per sobre de les 23.882 de l'any anterior.

