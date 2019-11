Borràs denuncia que el cas dels suposats contractes irregulars és una «investigació política»

La portaveu de JxCat al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, ha recordat que ja va comparèixer al Parlament per donar explicacions pels presumptes contractes irregulars quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i ha dit que és una "investigació política". "Volen que estiguem parlant d'això en lloc del cop d'estat digital", ha lamentat Borràs aquest dimecres en una atenció als mitjans davant de la cambra baixa, acompanyada del conseller de Polítiques Públiques, Jordi Puigneró. Preguntada per la investigació que una jutgessa de Barcelona ha traslladat al Tribunal Suprem, Borràs ha remarcat que va comparèixer voluntàriament al Parlament i va "respondre totes les preguntes dels grups parlamentaris i va portar tota la documentació precisa al respecte".Borràs ha dit que "aquesta és la primera i l'última" declaració que farà als mitjans sobre la qüestió perquè la seva "màxima personal de retiment de comptes i transparència" ja la va fer en seu parlamentària. La diputada de JxCat ha criticat que a l'Estat "en lloc de tractar de combatre els adversaris polítics tracten de reprimir-los judicialment".La causa investiga la presumpta contractació irregular per a la reforma i la creació de pàgines web oficials a partir del possible fraccionament dels encàrrecs per rebaixar el cost i no haver de fer concursos públics durant l'etapa de Borràs al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, càrrec que va ocupar entre el 2013 i el 2018.El desembre passat, l'aleshores encara consellera de Cultura va negar taxativament cap mena d'irregularitat en l'adjudicació de contractes. Borràs va considerar "rotundament falses" les informacions que li atribuïen irregularitat i va esgrimir el "rigor" i ajustament a llei de totes les seves actuacions. També va lamentar ser víctima d'un "linxament públic".A més, va defensar que s'havien ajustat a llei fins i tot les adjudicacions que no requerien concurs públics (aleshores, les inferiors a 18.000 euros), incloent-hi tres contractes atorgats a un excol·laborador seu a la universitat, Isaías H.F., entre els anys 2016 o 2017. Tres contractes inferiors als 18.000 euros que sumats van suposar una despesa de 45.500 euros, que apareixen al Portal de la Transparència de la Generalitat i que són objecte de la investigació judicial. L'exconsellera també va defensar al Parlament la "professionalitat" d'aquest col·laborador.

