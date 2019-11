El Poder Judicial no troba irregularitats en els missatges del Govern als ordinadors dels jutjats

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) no ha trobat cap irregularitat en la seva investigació oberta al juliol per investigar si en els jutjats i tribunals de Catalunya s'havien produït accessos indeguts a tractaments jurisdiccionals per part de la Generalitat per activitats d'inspecció, control o seguiment no previstes en la Llei Orgànica del Poder Judicial. Així ho conclou l'informe tècnic emès pel Centre de Documentació Judicial (Cendoj) presentat aquest dimecres a la Comissió Permanent del CGPJ.El CGPJ va acordar incoar les esmentades diligències informatives després que en les pantalles dels ordinadors d'alguns jutges i magistrats destinats a Catalunya aparegués un missatge sobre la "vigència i aplicabilitat" de la instrucció 3/2018 de la Secretaria d'Administració i Funció pública de la Generalitat informant de la possibilitat d'accés a els elements que conformen les TIC al servei de l'Administració de Justícia per dur a terme activitats de "control i seguiment", incloses les estacions de treball i infraestructures comunes.Davant d'aquesta situació, i atès que els fitxers de dades dels jutjats i tribunals són, en bona mesura, tractaments de dades jurisdiccionals que sovint incorporen dades incloses en les categories especials dels articles 9 i 10 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i els articles 9 i 10 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, la Comissió Permanent va encomanar al Cendoj que investigués si hi havia hagut accessos indeguts a aquests tractaments i, si s'escau, l'abast dels mateixos i la manera en què s'havien produït.Per a complir l'acord, personal del Cendoj va realitzar una visita al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat, durant la qual va requerir explicacions sobre el funcionament dels serveis associats als equips i infraestructures utilitzats per jutges i magistrats, així com sobre les aplicacions que utilitzen i els serveis que els donen suport; realitzant diverses comprovacions 'in situ' mitjançant la connexió amb serveis i programes que presten servei als sistemes de gestió processal.Per a aquesta visita va ser requerida la presència de la directora general de Modernització i el delegat de Protecció de Dades de la Conselleria de Justícia i els responsables del CTTI i del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), als quals es va sol·licitar diversa documentació a fi de comprovar les manifestacions que van realitzar durant la inspecció.Pel que fa a l'avís que va aparèixer en els ordinadors dels jutges, la Generalitat va explicar que el missatge es va enviar a tot el col·lectiu d'usuaris de la seva xarxa, independentment de l'administració en què treballessin, i que un cop detectat que estava arribant als membres de la carrera judicial es va paralitzar l'enviament a aquest col·lectiu.Un cop comprovada la informació sol·licitada sobre aquest extrem -criteris de selecció dels grups de jutges que van rebre el missatge, procediment utilitzat per a la confirmació de lectura, possibilitat que s'hagués gravat un registre en el qual quedés la informació de l'acceptació i incidències registrades al Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) sobre aquest assumpte-, el Cendoj ha acceptat l'explicació que en fa la Conselleria de Justícia, que va ser la següent: "El text no s'havia d'haver enviat mai als òrgans judicials i fiscalies de Catalunya. Des de la Generalitat de Catalunya s'han pres les mesures oportunes per garantir que no es torni a repetir una situació semblant".L'informe assenyala que "l'enviament d'aquest avís no implica que s'hagin produït accessos indeguts a informació jurisdiccional, ja que els mitjans tècnics utilitzats per a aquest procés es realitzen a través de la xarxa de comunicació des dels servidors d'usuaris als propis PC, no existint en aquest procés cap informació que pogués comprometre un possible accés indegut a dades jurisdiccionals".En aquest sentit, el Cendoj conclou que "a la verificació de la informació i documentació aportada relativa als processos, sistemes i procediments tecnològics i normativa de seguretat, especialment els informes d'auditories, així com en les proves aleatòries realitzades no s'han detectat irregularitats".

