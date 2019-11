Torra reclama posar-se al capdavant del diàleg amb Sánchez

Sí, volem solucions, diàleg i garanties. Una taula de diàleg encapçalada pels presidents on tornarem a defensar el dret d'autodeterminació, l’amnistia i la fi de la repressió. Estic convençut que els diputats independentistes al Congrés treballaran en aquesta direcció #Parlament pic.twitter.com/2Lv36VdsJY — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) November 27, 2019

Des que va arribar Pedro Sánchez a la Moncloa, l'Estat i la Generalitat han estat més temps discutint sobre el format del diàleg que no pas dels continguts. Va passar amb la cimera de governs a Pedralbes, amb la figura del relator i ara es reprodueix l'esquema amb la investidura al Congrés dels Diputats. El president Quim Torra, veient que Sánchez segueix sense agafar-li el telèfon -i sense tornar-li les trucades- i que hi ha veus del seu Govern -com la del vicepresident Pere Aragonès- que no descarten prescindir de la seva figura en les reunions amb l'Estat, ha volgut reivindicar-se aquest dimecres com a interlocutor i ha exigit situar-se al capdavant del nou temps de diàleg.En aquests termes s'ha expressat durant la sessió de control al Parlament, que ha pivotat sobre l'escenari a Madrid i les condicions ja no per investir Sánchez, sinó per asseure's a negociar amb ell a nivell institucional. "Cal un diàleg de govern a govern, en el qual els presidents es reuneixin, i prenguin totes les decisions amb total llibertat". ha apuntat Torra. De moment, el líder del PSOE només ha intercanviat missatges amb Aragonès, tenint en compte que és ERC -i no Junts per Catalunya (JxCat)- l'únic grup independentista a qui els socialistes temptegen al Congrés. De fet, demà es reuniran per primera vegada els equips negociadors liderats per Gabriel Rufián i Adriana Lastra.No és cap secret que els socis de Govern es miren de reüll, i que les paraules d'Aragonès sobre Torra considerant que podria no ser "necessari" en el diàleg amb l'Estat en funció de qui fossin els interlocutors han despertat malestar a JxCat. L'han expressat a través de les xarxes Albert Batet, president del grup parlamentari, i també Josep Lluís Cleries, senador i un dels dirigents que interlocuta amb ERC per abordar una posició conjunta en la investidura. La paraula "deslleialtat" circula un cop més pels passadissos, i Carles Puigdemont ho observa tot des de Waterloo.L'expresident també hauria de ser un dels interlocutors en la negociació amb l'Estat, segons les exigències que va posar damunt la taula JxCat aquest dilluns, però Sánchez no ho veu amb bons ulls. Segons fonts consultades per, Puigdemont defensa en reunions amb dirigents del partit el no a Sánchez, posició que ha refermat després de conèixer la votació que ha permès tirar endavant el decret contra la "república digital" al Congrés dels Diputats amb els vots de PSOE, PP i Ciutadans i l'abstenció de Podem. Un gest que no ha agradat gens a l'executiu català.De fet, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró -que ha seguit la votació a Madrid-, ha apuntat que el Govern vincularà la derogació del decret a la investidura de Sánchez. El panorama l'ha acabat d'enterbolir la suspensió cautelar, per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , de l'obertura de tres noves delegacions catalanes a l'estranger. "I això en un sol matí", ironitzava Torra en la sessió de control. Fins ara, el president no troba els incentius necessaris per l'abstenció en la investidura i reclama posar condicions i garanties al diàleg.Aquestes garanties, que passen per un relator "amb prestigi dins del país" -paraules de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó-, no estan per ara blindades, segons el president. "Aquest és l'esperit important de la negociació: que hi hagi esperit de confiança i que puguem parlar de tot, lliurement, d'entitat política a entitat política", ha ressaltat el dirigent independentista. El Govern branda la declaració de Pedralbes com un punt de partida "òptim" per començar a negociar amb l'Estat.En aquella declaració es defensava la necessitat de resoldre el "conflicte" a través del "diàleg efectiu", i no es parlava en cap moment de problema de convivència. ERC reclama que els acords que surtin de la taula es puguin votar, i JxCat va indicar dilluns que qualsevol entesa ha de ser refrendada per la ciutadania. Però abans de votar un acord, els dos executius han de tornar a asseure's a la mateixa taula. "Ja no volem més fotografies", ha sentenciat Torra, en referència a la cimera de Pedralbes.De moment, en tot cas, hi ha una cosa clara per part del govern espanyol: de l'autodeterminació no es pot parlar. Ho ha deixat clar la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, que ha indicat que el diàleg entre governs s'ha de produir dins la comissió bilateral. Els partits i els executius mantenen les posicions a l'espera que avancin les converses i el calendari, que la setmana que ve té el primer esdeveniment relacionat amb la nova legislatura: la constitució del Congrés i de la mesa. Amb la incògnita sobre la presència de Vox, a qui JxCat vol vetar en qualsevol òrgan.

