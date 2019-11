Robles substituirà Borrell fins a la creació del nou govern espanyol

La ministra de Defensa, Margarita Robles, substituirà temporalment Josep Borrell com a ministre d'Exteriors a partir d'aquest divendres i fins a la formació del nou executiu, segons informen fonts de la Moncloa.Borrell assumirà l'1 de desembre el càrrec d'Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat. En aquest temps a l'executiu espanyol, una de les principals tasques de Borrell ha estat combatre el procés català a l'exterior.Concretament, i malgrat que s'ha esforçat en deixar clar que es tracta d'un assumpte intern, l'encara ministre va assegurar que havia dedicat un terç de la seva feina com a ministre al procés independentista.

