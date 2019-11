​«En alguns llocs una cadira i un animal tenen els mateixos drets»

Cristina Becares, durant l'entrevista. Foto: Anna Mira

Cristina Becares, advocada experta en dret animal. Foto: Anna Mira

Aquest divendres 29 de novembre Terrassa acollirà el primer congrés Dret i Animals del Vallès Occidental. La trobada, organitzada per la Comissió de Dret Animal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa (ICATER) i per INTERcids, (Operadors Jurídics pels Animals) té per objectiu exposar i debatre els drets dels animals amb la participació d'experts de diferents àmbits.A Terrassa hi ha gairebé 10.000 animals dels quals la majoria són gossos i en menor mesura gats, segons les dades del novembre del 2017. Moltes vegades les persones que tenen animals de companyia desconeixen les normatives existents de cada ciutat o falta informació en relació amb les tramitacions o a les responsabilitats que es tenen vers els animals. En una entrevista amb, l'advocada coordinadora de la comissió de Dret Animal de l'ICATER i membre expert d'INTERcis, Cristina Becares, explica que un dels reptes que caldrà afrontar els pròxims és en la unificació de normativa i en la creació d'una normativa estatal que avui en dia no existeix.- Parlem de tots els drets que tenen els animals. Hem de garantir un estàndard bàsic de benestar animal que es resumeixen en cinc llibertats: que no pateixi, que tingui unes condicions de vida digna, que tingui alimentació i aigua, que no tingui pors ni angoixes, que estigui lliure d'incomoditats físiques o tèrmiques o que no tingui cap classe de patiment. En definitiva, que tingui les condicions de vida òptimes pel seu dia a dia.El dret animal s'estudia des de tres àmbits: el penal, que serveix per tots els animals excepte als que es denominen animals salvatges, és a dir els que no estan sota control humà. L'administratiu, que es refereix a les normatives, en aquest cas les ordenances municipals en general fan referència a gats, gossos i fures. Finalment, el tercer àmbit és el civil, que es refereix a la responsabilitat dels amos o possessors dels animals.- Sí però a través d'una tercera persona, en aquest cas del seu responsable perquè no tenen capacitat per si mateixos.- Així doncs, l'objectiu és compartir les necessitats entre diferents professionals d'arreu de l'estat espanyol i intentar avançar en l'àmbit formatiu. De fet, es farà una taula rodona amb jutges, mossos d'esquadra i representants municipals per tal d'aconseguir resoldre dubtes i inquietuds dels assistents, per tal de tenir tots els punts de vista dels operadors jurídics.- El principal problema és que no hi ha una normativa estàndard. A Catalunya no es pot sacrificar a les gosseres però en altres llocs de l'estat espanyol sí. O l'exemple que sempre poso en aquest sentit per mostrar la dificultat que tenen les persones és que si tu tens un gos, saps que a Terrassa l'has de portar lligat, identificat amb el microxip, censat a l'Ajuntament i amb la placa identificativa. Però si vas a Barcelona, està prohibit portar els gossos de més de 25 kg amb cordes extensibles i en cas de portar morrió ha de ser de gàbia. És a dir, que en funció de la ciutat on et mous la normativa canvia.- A Catalunya existeix el decret de benestar animal del 2008 però en l'àmbit estatal no hi ha cap normativa que ho reguli administrativament i per tant en alguns llocs una cadira i un animal tenen els mateixos drets. Des d'algunes zones s'està impulsant una normativa perquè totes les comunitats tinguin uns estàndards mínims. Fins fa dos dies encara es podien tallar les orelles o fer-los mutilacions. Per tant un dels reptes és crear uns estàndards.- No significa que fins ara no estigués regulat el tema de dret animal però es feia des de la regidoria de Medi Ambient. No obstant això, l'important és que es dona una visibilitat al fet que els animals no són una cosa més, sinó que són éssers vius que necessiten ser defensats i que tenen els seus drets i les seves obligacions a través dels propietaris.- El més important a Terrassa és fer una actualització de l'ordenança municipal. No és antiga temporalment però sí que ho és pel que fa als conceptes. Cal conscienciar la gent que pel fet que els animals tinguin drets, no significa que les persones en perdin.- No s'està demanant que els animals passin per sobre de les persones, sinó que les persones que tenen gossos puguin entrar a les oficines municipals un moment per fer un tràmit concret. I en el cas que hi pugui haver un problema de miccions o excrements -que si tens ben ensenyat el teu gos, no passarà- sempre cal portar una bossa a sobre per si de cas.- És una qüestió de convivència respectable i educació de la gent.- El col·legi de Terrassa va ser el primer de tot l'estat espanyol que va crear una comissió de Dret Animal sense ser capital de província. Primer es va fer a Barcelona, Mallorca, Madrid, Tarragona, Girona i el 2016 Terrassa. La idea és que després d'aquest congrés hi hagi altres ciutats com Sabadell pugui fer algun congrés si es considera.L'activitat començarà a les 9 h quan el Degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa, Ignasi Puig, presentarà el Congrés. L'activitat se centrarà en tres ponències basades en temes diversos com el maltractament, la jurisdicció dels animals silvestres o el be jurídic dels casos que afecten animals. Una taula rodona ocuparà la franja de tarda.L'acte de clausura de la jornada, que està programat per les 19 h, anirà a càrrec de la presidenta de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Magda Oranich.

