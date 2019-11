L'esperança de vida depèn del codi postal

La Ouafa, de 16 anys, de Torre Baró (Barcelona) denuncia deficiències en l’ensenyament i l’alimentació. El dret dels infants a una vida digna és, en molts casos, paper mullat.#DretsInfantsTV3, a @tv3cat

👉 https://t.co/am0JlGdVGa pic.twitter.com/U2ly9qqr7K — Sense ficció (@senseficcio) November 26, 2019

El Josep, de 14 anys, lidera assemblees del sindicat de barri contra els desnonaments. Cada mes es desnonen 1.200 famílies a Catalunya. #DretsInfantsTV3

👉 https://t.co/am0JlFWkOC pic.twitter.com/YmnVmx4lyW — Sense ficció (@senseficcio) November 26, 2019

. D'entre totes les reflexions i dades contingudes a Paper mullat –el Sense ficció d'ahir a la nit- potser és aquesta la que més em va sorprendre i colpir. Quan algú et vol fer sentir malament és fàcil que et digui coses del tipus: "Tu només et preocupes quan perceps que el mal, el perjudici o la injustícia et són propers". Més enllà de la superioritat moral que cadascú pugui enarborar, és aquest un retret habitual i no pas mancat de raó.És com allò que ara es diu tant: "Tu tot t'ho mires des del sofà, còmodament escarxofat". Quin és el topall de solidaritat que un ha de tenir per a poder estar en pau amb si mateix i amb la resta? Vull dir, és un gran disbarat sentir-se molt preocupat per la contaminació que afecta els infants –un dels fragments més interessants del reportatge- i també molt preocupat –però menys interpel·lat directament- per la vida infrahumana a les presons de Sierra Leone?. El punt de partida no pot ser més interessant: tot allò que diuen les declaracions dels drets humans i dels drets de la infància és molt bonic però és pur paper mullat. Per què passa això? Per què hi ha al món milions de casos en què la persona està desprotegida, sotmesa als designis de la injustícia? Que m'expliquin que a Barcelona el mapa de salut pública assenyala amb tota cruesa greus discriminacions entre districtes doncs no per sabuda o intuïda és una revelació que et fa emprenyar.. Vivim sabent que a pocs quilòmetres, o a pocs metres, a un barri proper, hi ha molta gent que ho passa fatal, que té seriosos problemes per a donar cada dia als seus fills una alimentació digna. Gent que ha de passar-se setmanes dormint al ras perquè l'administració no té prou pisos disponibles.: "En aquesta nova escola inclús podem escoltar el professor quan parla". Coneixem el Josep, que amb només catorze anys és un activista implicadíssim en la lluita contra els desnonaments. Coneixem l'Amadou que va venir del Senegal perquè al seu país si ets nen, és possible que t'esclavitzin.. A vegades, de fet tot sovint, em trobo persones que, amb tota la bona fe i entusiasme del món, exclamen i celebren com de bé es viu a Barcelona. Com de bé està el clima i la qualitat de vida. El mar, quina meravella! Depèn de la persona que sigui intento conversar-hi una estona, confrontant alguns arguments sobre la personalitat de la ciutat, els preus del lloguer, la vida dels barris, la gentrificació, la qualitat de la vida urbana, del comerç, de la massificació turística... I sovint m'oblido arguments encara més substancials. Els arguments que tan bé exposa Paper mullat.

