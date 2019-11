El Parlament Europeu avala la Comissió de Von der Leyen

L'Eurocambra ha donat llum verda a la Comissió Europea presidida per l'alemanya Úrsula Von der Leyen i que començarà el seu mandat la setmana que ve. Per 461 vots a favor, 157 en contra i 89 abstencions, el plenari del Parlament Europeu ha aprovat l'equip de 26 comissaris i la presidenta que formaran l'executiu europeu, 12 dones i 15 homes.Així, la cambra també ha donat el seu vistiplau al socialista Josep Borrell com a cap de la diplomàcia europea i vicepresident de la Comissió. El Regne Unit de moment no tindrà una cadira a l'executiu de Von der Leyen arran de la seva negativa a nominar un candidat en ple període electoral.La Comissió Europea va iniciar un procediment d'infracció contra el Regne Unit per aquest fet, deixant clar que ha pres totes les mesures possibles per forçar a Londres i evitar crítiques sobre la seva legitimitat.El Partit Popular Europeu, els socialistes i els liberals de Renovar havien anunciat que votarien a favor de la Comissió Von der Leyen, mentre el grup dels Verds/ALE ha optat majoritàriament per l'abstenció. Per exemple, els nacionalistes escocesos de l'SNP hi han votat a favor. "Tornarem i comptem amb vostè", li ha dit l'eurodiputat Alyn Smith, referint-se al Brexit. L'Esquerra Unitària (GUE/NGL) i els ultres d'Identitat i Democràcia han votat en contra.L'executiu necessitava una majoria simple amb més vots a favor que en contra per obtenir l'aval de la cambra. Cadascun dels eurocomissaris ja es van sotmetre per separat a un escrutini dels eurodiputats, mentre el plenari del Parlament Europeu va votar al juliol per una estreta majoria a favor de Von der Leyen com a presidenta de la CE.En un discurs sense novetats, Von der Leyen ha presentat el seu equip i programa al plenari del Parlament Europeu aquest dimecres al matí. L'alemanya ha reivindicat com a prioritat la lluita contra el canvi climàtic de manera "inclusiva" i la "digitalització" de l'economia europea. "Protegir el nostre clima és una qüestió existencial per a Europa i el món", ha remarcat.La CE tindrà tres vicepresidències, amb Frans Timmermans, Margrethe Vestager i Valdis Dombrovskis. L'holandès serà el primer vicepresident executiu i liderarà el 'Pacte Verd Europeu', mentre que la danesa serà la segona vicepresidenta al capdavant de la política digital i, a més, eurocomissària de Competència, la mateixa cartera que té ara. Com a tercer vicepresident executiu, el letó Dombrovskis liderarà els afers econòmics i també serà comissari de Serveis Financers, en una responsabilitat similar a l'actual.Com a nou Alt Representant, Borrell formarà part de l'executiu de Von der Leyen. Es tracta d'un càrrec que, a més de gestionar la diplomàcia europea i presidir les reunions de ministres d'exteriors, comporta una cadira a la CE com a vicepresident.Si bé Borrell estarà al capdavant de la diplomàcia europea, fins a tres eurocomissaris tindran carteres amb una destacada dimensió exterior. El diplomàtic hongarès Olivér Várhelvi serà el comissari encarregat de les relacions amb els països veïns de la UE i la seva ampliació, mentre la finesa Jutta Urpilainen serà l'eurocomissaria de Col·laboracions Internacionals.La txeca Vera Jourová s'ocuparà de Drets Fonamentals i l'exministre d'Exteriors belga, Didiers Reynders, serà eurocomissari de Justícia. Al capdavant de l'àrea de migracions hi haurà el fins ara portaveu de la CE, Margaritis Schinas, que ocuparà una vicepresidència anomenada 'Promovent la forma de vida europea'. L'àrea d'Interior ara estarà en mans de la sueca Ylva Johansson.Sota vigilància de les vicepresidències i la mateixa Von der Leyen, l'italià Paolo Gentiloni s'ocuparà d'Economia, l'austríac Johannes Hahn gestionarà Pressupostos, el luxemburguès Nicolas Schmit Ocupació i la romanesa Adina Valean de Transports. Mercat intern quedarà en mans del francès Thierry Breton, que també gestionarà l'àrea d'indústria de la defensa.El jove lituà de 28 anys i únic polític dels Verds en aquesta comissió, Virginijus Sinkevičius, serà l'eurocomissari de medi ambient. El polonès Janusz Wojciechowski s'encarregarà d'Agricultura, l'estoniana Jadri Simson d'Energia, la xipriota Stella Kyriakides de Salut, la búlgara Mariya Gabriel d'Innovació i Joventut i la maltesa Helena Dalli d'Igualtat.

