Bosch: ﻿«L'ordre de tancar delegacions és el pitjor atac a l'autogovern des del 155»

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, considera "inacceptable" la suspensió cautelar de la creació de les delegacions de la Generalitat a Mèxic, Argentina i Tunísia , acordada pel TSJC aquest dimecres. "És el pitjor atac que s'ha produït a l'autogovern de Catalunya des de l'aplicació del 155", ha assegurat.El responsable de l'acció exterior catalana ha qualificat la decisió judicial d'"atac a la llibertat d'expressió" i "a la llibertat d'un govern democràticament constituït". En aquest sentit, s'ha compromès a defensar que les delegacions són "legals, legítimes, emparades per la llei".En el recurs del Ministeri d'Exteriors contra la creació de les últimes delegacions de la Generalitat, el departament que dirigia Josep Borrell assenyalava que en demanava la suspensió per evitar "perjudicis de difícil o impossible reparació a la imatge d'Espanya i a la política exterior que indubtablement es produiran des que entrin en funcionament".Per a Bosch, el Govern no pot acceptar "una cosa inaudita: que es prejutgin intencions quan aquestes delegacions acaben de ser creades, no han tingut temps". "Que els acusin de perjudicar la imatge d'Espanya quan ni tan sols han començat ens sembla que és a totes llums inacceptable", ha reblat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor