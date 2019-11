El PSC i els comuns es mouen per tenir rellevància a la nova era Sánchez

El disseny del nou govern de coalició de PSOE i Podem que es forjarà si prospera la investidura s'està fent amb peus de plom i fora del focus mediàtic. "Primer cal garantir l'abstenció d'ERC", responen quan se'ls pregunta sobre aquesta qüestió i mirant de reüll la reunió d'aquest dijous. La situació és tan complexa i requereix de la participació de tants actors diferents que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias busquen que res es torci. Però l'esquelet del nou consell de ministres s'està ja esbossant i tant el PSC com els comuns tenen clar que hi tindran un pes important , ja sigui amb ministres o amb càrrecs de rellevància institucional.Que el conflicte català estarà en l'epicentre de l'agenda del nou govern és una evidència des del moment en què la coalició necessita els vots d'ERC no només per a la investidura, sinó també per garantir després de l'estabilitat. La interlocució i la fluïdesa en les relacions serà clau, i és en aquest context que el paper dels socialistes catalans i els dels comuns cotitza a l'alça.Les carpetes que està previst que assumeixi Unides Podem, a l'espera del repartiment definitiu -que pot variar- són, a més de la vicepresidència social que recaurà en Pablo Iglesias, les d'Igualtat, Treball i Universitats, segons confirmen fonts del partit lila. Ara per ara quedarien fora del seu abast, doncs, les competències en política territorial i econòmica i els ministeris anomenats d'Estat, com Exteriors, Interior o Defensa.Les candidates a ocupar Igualtat i Treball són Irene Montero i la gallega Yolanda Díaz. Els seus noms estan a totes les travesses de ministrables. Però la vacant que queda, Universitats en aquest cas, estaria reservada per a un dirigent dels comuns, que disposen de pràcticament un quart dels diputats del grup de Podem.De fet, la mateixa Ada Colau va assegurar la setmana passada que seria "lògic" que hi hagués un ministre dels comuns. Tot i això, fonts del partit asseguren que no han començat a debatre sobre el nom i atribueixen a simples especulacions alguns dels noms que han circulat en els darrers dies. Pel que fa al cap de llista, Jaume Asens, es dona pràcticament per fer que seguirà sent el referent al Congrés. Els comuns volen un representant amb fort segell de l'espai. A hores d'ara, un dels que a nivell intern guanya números en la travessa de ministrables és Joan Subirats. Regidor de Cultura, Educació i Participació i número dos d'Ada Colau a les eleccions municipals del 26 de maig, va ser també un dels fundadors de Barcelona en Comú.Tot i que el nom de l'eurodiputat Ernest Urtasun ha estat sobre la taula en el terreny dels tempteigs -manté una bona relació amb Iglesias a més d'un currículum molt ben valorat tant per Podem com pel PSOE-, pesa el fet que els comuns es quedarien sense representant al Parlament Europeu. Sigui com sigui, els de Colau volen un dirigent amb segellTambé el PSC espera tenir un pes determinant en el nou govern. Els de Miquel Iceta voldrien que Meritxell Batet tornés a repetir com a presidenta del Congrés i Manuel Cruz com a president del Senat, però quin rol assumirà finalment Batet dependrà també del seu estat de salut, expliquen fonts del partit, ja que no va poder fer la campanya per un problema de vertigen. En tot cas, si aquestes dues peces es mantenen, caldria veure si hi ha lloc o no per a un ministre dels socialistes catalans o bé si Batet acaba tornant a formar part del consell de ministres si s'escull un altre president de la cambra.En les darreres hores han aparegut moltes travesses i han sonat amb força com a ministrables els noms de l'exlíder dels socialistes catalans Pere Navarro, però el dirigent explicita que està molt satisfet exercint de delegat de l'Estat del Consorci de la Zona Franca. Un altre dels noms que fonts del partit reivindiquen amb força és el de l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, dedicat des de fa anys a la seva consultoria. Tant Navarro com Hereu no tenen plans en aquests moments per canviar el seu rol. "Altra cosa és si Sánchez els hi demana personalment", sostenen fonts coneixedores de la situació.En tot cas, els socialistes insisteixen que, abans que els noms, la prioritat és apuntalar la investidura. Tot i que són optimistes sobre com avancen les converses de portes endins, la tensió estarà concentrada en la reunió dels equips negociadors entre el PSOE i ERC aquest dijous. Serà el termòmetre per començar a assumir si els torrons se'ls menjaran ja amb un govern constituït o bé primer hauran de passar els Reis.

