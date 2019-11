Collboni es reivindica com la cara «business friendly» del govern de Colau

El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha protagonitzat aquest dimecres el V Summit Barcelona On, organitzat per l'entitat Barcelona Oberta amb l'objectiu d'analitzar l'estat del comerç a la ciutat. Collboni ha insistit en la seva aposta per la col·laboració público-privada i s'ha reivindicat un cop més com la cara business friendly del govern d'Ada Colau."No concebo el progrés sense la col·laboració público-privada". Aquesta ha estat la targeta de presentació del primer tinent d'alcaldia en una conversa amb el subdirector de La Vanguardia Enric Sierra.Una col·laboració que, segons Collboni, ha de servir per "afrontar" les desigualtats. Per exemple, a l'hora de plantejar-se complir els objectius de l'Agenda 2030, aprovada per l'assemblea general de l'ONU per assolir un desenvolupament sostenible.Collboni ja va reclamar durant la campanya electoral de les municipals que Barcelona fos "amiga de l'economia". Aleshores el PSC encara es llepava les ferides de la trencadissa amb Barcelona en Comú durant l'anterior mandat i ara, que els socialistes tornen a ser dins el govern, Collboni és l'encarregat de posar de manifest que la complicitat amb el sector privat vindrà de la mà del seu partit.Una complicitat que, per començar, tindrà forma de promoció turística. L'Ajuntament ja ha destinat una partida extra de 100 milions d'euros. "Canviar el model val diners", ha avisat Collboni.Segons el tinent d'alcaldia, Barcelona ha "reconstruït" el consens sobre el model turístic que ha de tenir la ciutat, concloent que aquest ha de ser "de qualitat".Una de les primeres mesures de l'executiu en aquesta matèria ha estat anunciar la posada en circulació d'un bus turístic per veure les llums de Nadal. L'Ajuntament ha destinat recursos a il·luminar places del centre de la ciutat que van ser escenari dels aldarulls en les manifestacions posteriors a la sentència del Suprem, com la plaça Urquinaona. En total, la inversió supera el milió d'euros La il·luminació nadalenca va ser motiu de crítiques a Colau per part dels comerciants durant el passat mandat. Collboni ha reconegut que era "precària" i s'ha compromès a impulsar una millora a partir de l'any que ve.Quan acabi la campanya de Nadal, Barcelona ja iniciarà el compte enrere per a la celebració del Mobile World Congress, del 24 al 27 de febrer. "No hem de patir però hem d'estar preocupats", ha assegurat Collboni en relació a la continuïtat del saló a la ciutat.Collboni ha assenyalat l'estabilitat política, l'aprovació de pressupostos i els acords de govern com a elements indispensables perquè Barcelona continuï sent atractiva per als grans capitals.Més enllà del Mobile, el primer tinent d'alcaldia no renuncia a una de les seves promeses electorals: la celebració de l'Expo 2030 a Barcelona . Perquè sigui possible, Collboni confia en la "transformació urbanística" de Montjuïc. La remodelació implicaria una reforma del recinte firal. Precisament, Fira de Barcelona és un dels millors exemples de col·laboració público-privada a Barcelona, ja que el consorci que la regenta només paga dos cèntims d'euro per metre quadrat en concepte de lloguer al consistori.

