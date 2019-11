El decret de Sánchez per tancar webs tira endavant amb l'abstenció de Podem

La Diputació Permanent del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimecres el decret digital de Pedro Sánchez amb els vots de PSOE, PP i Cs. Els socialistes obtenen així l'aval de la polèmica mesura contra la "república digital" de Catalunya -en paraules del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez- tot i l'abstenció d'Unides Podem i el rebuig dels partits sobiranistes i de Vox.Els populars han justificat el "sí" a la iniciativa perquè "volen aturar la república catalana digital" i ho han considerat "urgent i necessari". En la mateixa línia s'ha pronunciat Cs tot i que ha considerat el decret un "nyap legislatiu". Les dues formacions han criticat la "incongruència" del PSOE, que aprova el decret amb el seu suport mentre negocia la investidura amb formacions que no l'avalen i tenen "intencions sedicioses".La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha defensat el decret que, segons ella, serveix per "garantir de la millor manera possible els drets dels ciutadans". La iniciativa -anunciada per Sánchez en plena campanya electoral i aprovada al penúltim Consell de Ministres abans de les eleccions- atorga a l'Estat la possibilitat de tallar l'accés a internet o a pàgines web en cas de circumstàncies excepcionals "que puguin afectar l'ordre públic, la seguretat pública i la seguretat nacional". De fet, el text ja està en aplicació des de la seva publicació al BOE el 31 d'octubre.Unides Podem ha proposat modificacions del decret llei perquè tingui majors garanties judicials i garanteixi que no es vulneren drets fonamentals. Fonts de la formació lila han esperat que les modificacions s'incloguin a través d'un nou decret llei i per això han optat per l'abstenció i no el vot en contra, ja que Calviño ha obert la porta a la seva intervenció final a "seguir desenvolupant el marc digital per tenir en compte propostes fetes" a la sessió d'aquest dimecres.Calviño ha evitat fer referència explícita a Catalunya durant la seva intervenció encara que Sánchez va impulsar el decret com a resposta a les accions coordinades pel Tsunami Democràtic després de la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes, i malgrat que al text no hi apareix en cap moment la paraula 'Catalunya', sí que fa referència a "recents i greus esdeveniments ocorreguts a part del territori espanyol".ERC, JxCat, PNB, EH Bildu i Compromís han votat en contra del decret i l'han comparat a la 'llei mordassa'. Els partits sobiranistes han acusat el PSOE d'impulsar una mesura pròpia de països "totalitaris" com la Xina, Aràbia Saudita o Turquia. La portaveu de JxCat, Laura Borràs, ha denunciat que es tracta d'un "cop d'estat digital" i ha acusat l'Estat de ser "tecnòfob". La diputada d'ERC Montse Bassa ha lamentat "l'ofensiva repressiva" de l'Estat i ha criticat que és una "puntada de peu a la separació de poders". "Amb cada retallada de drets i llibertats ens donen més motius per desitjar la independència i fan més urgent la república catalana", ha dit Bassa.Les formacions sobiranistes s'han mostrat bel·ligerants contra el decret . Vox també s'ha sumat a la crítica i ha afirmat que el PSOE "està plantejant el control total i absolut de les comunicacions". Segons la formació d'ultradreta, ja existeixen mecanismes dins la Constitució per fer front als "sediciosos" i ha acusat el PSOE "d'inventar-se un microestat d'excepció digital" que pot servir per perseguir la dissidència, inclosa la de Vox contra "la dictadura progre".La portaveu de JxCat, Laura Borràs, ha denunciat que es tracta d'un "cop d'estat digital" i ha acusat l'Estat de ser "tecnòfob". "Si això prospera l'Estat espanyol no tindrà res a envejar a estats autoritaris" en matèria d'internet, ha dit. Borràs també ha criticat la "precipitació" amb què es convalida el decret llei i ha remarcat que el PSOE fa un "flac favor a la democràcia" no tramitant-lo com a projecte de llei. La diputada de JxCat ha avisat que la Generalitat anirà al TC perquè la iniciativa "suposa una invasió greu de competències".La diputada d'ERC Montse Bassa ha avisat que portaran a la justícia europea la iniciativa i ha criticat que el PSOE se suma a "l'estratègia repressiva de la llei mordassa". "No hi haurà estabilitat política mentre mantinguin la via repressiva", ha dit. Bassa ha acusat l'Estat de perseguir la "dissidència política" i la llibertat d'expressió amb un sistema "arbitrari" que permet censurar i coartar drets i llibertats.La Diputació Permanent del Congrés dels Diputats està formada per 68 representants de les formacions polítiques. Amb els vots de PSOE, PP i Cs obtindria una majoria absoluta de 48 vots a favor que permetria tirar endavant la iniciativa. En concret n'hi ha 24 del Grup Socialista, 13 del PP, 11 de Cs, 8 de Podem, 5 de Vox, 3 d'ERC, 1 del PNB i 3 del Grup Mixt (1 de JxCAT).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor