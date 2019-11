VÍDEO Els comentaris «masclistes» de Cs encenen el ple del Parlament

Atacar a una diputada pels actes de la seva parella és una mostra de masclisme que no estic disposat a permetre, vingui del grup que vingui. El conjunt de la cambra hem de ser pioners, donar exemple i tenir tolerància zero amb les actituds com aquestes. pic.twitter.com/jXgqqjI8fg — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) November 27, 2019

La sessió de control aquest dimecres al Parlament ha acabat amb una traca final protagonitzada per Ciutadans. El president del grup, Carlos Carrizosa, ha fet una incendiària intervenció en la qual no només ha acusat de corrupció diversos dirigents del Govern i de Junts per Catalunya, sinó que també ha utilitzat expressions que han estat considerades "masclistes" pel president del Parlament, Roger Torrent, que li ha recriminat la seva actitud.Carrizosa ha arrencat la seva intervenció acusant la bancada del Govern de semblar una ronda de reconeixement. Dels consellers Calvet i Puigneró ha dit que venen de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'"epicentre del 3%", de Meritxell Budó ha assenyalat que "es pagava els viatges a Waterloo" amb diners públics i els va haver de tornar; i del conseller Miquel Buch ha assenyalat que estigui investigat per "pagar amb diner públic un assessor que feia d'escorta de Puigdemont".La situació s'ha agreujat quan s'ha referit a la diputada de JxCat Aurora Madaula per demanar-li explicacions "sobre les comissions de la fundació CatDem i el Palau de la Música quan el seu "amic" -Agustí Colomines- n'era el director". I també quan ha fet referència a Laura Borràs i al suplicatori que s'ha demanat al Suprem pels 18 contractes "a dit donats a un amic seu". De la cap de llista de JxCat al Congrés ha afegit: "I parlant d'amics, Dalmases està investigat per desviar diners de la fundació Catmón pel seu propi benefici i l'entorn convergent"."Quan vostès van als jutjats hi van o per corrupció o per desobediència i haver rebentat la democràcia", ha etzibat. Torrent ha recriminat a Carrizosa els seus comentaris "masclistes" i l'ha advertit que al Parlament no es demanen "explicacions a les dones per les activitats de les seves amistats o parelles".La polèmica no s'ha acabat amb l'intercanvi a micròfon obert. Mentre Carrizosa continuava la seva intervenció, el president parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, li ha demanat que "es disculpés" per tancar el tema. Davant la insistència de la petició del republicà, la portaveu de Cs, Lorena Roldán, l'ha instat a "callar la boca". Acabada la sessió de control, el president Quim Torra s'ha afanyat en donar suport a la diputada Aurora Madalula, present a l'hemicicle en aquell moment.

