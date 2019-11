Calvo emmarca la negociació entre governs en la comissió bilateral i veta l'autodeterminació

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha emmarcat aquest dimecres la negociació entre governs que reclamen les forces independentistes en el marc de la comissió bilateral que ja recull l'Estatut de Catalunya, però ha advertit que els socialistes –ni el govern de coalició que sorgeixi d'una possible investidura- no hi parlaran d'un dret a l'autodeterminació que "no existeix".En declaracions al Congrés, Calvo ha afirmat que la prioritat ara és la investidura perquè es pugui formar un govern "abans de Nadal", i després ja s'abordaran la resta de qüestions. "Primer cal investir el president, que ha de formar govern per començar a treballar a bon ritme, i després anirem veient les circumstàncies del dia a dia" on "hi ha hagut proves més que suficients de tenir activada una comissió bilateral que l'anterior govern va menystenir".Calvo ha fet aquestes manifestacions al Congrés a 24 hores de la reunió que han de mantenir aquest dijous les delegacions d'ERC i del PSOE. Per part dels republicans hi assistirà el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, i el president del Consell Nacional d'ERC, Josep María Jové. Per part del PSOE, la portaveu al Congrés, Adriana Lastra, el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, i el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa.ERC va apuntar aquest dimarts que la trobada ha de servir per establir un "compromís" i un "calendari" per a la segona fase dels contactes que s'ha de concretar previsiblement després de la investidura i que haurà d'asseure en una mesa de diàleg i de negociació els governs de l'Estat i de la Generalitat de manera bilateral. Calvo ha evitat avançar cap conclusió de la trobada perquè "fins que no ens reunim no hem d'avançar ni distorsionar una oportunitat important perquè Espanya tingui un govern molt aviat".En tot cas ha situat aquesta relació entre governs en el marc de la comissió bilateral que ja recull l'Estatut de Catalunya. "Nosaltres a l'anterior legislatura vam activar la comissió bilateral reconeguda a l'Estatut de Catalunya, i hem donat proves més que suficients de tenir una capacitat de lleialtat i diàleg amb tots els governs autonòmics de manera transversal i particularitzada", ha dit. En tot cas, segons Calvo, "ara estem en un altre moment", que és el de "buscar els suports a la investidura" per activar el nou executiu "abans de Nadal".En tot cas, Calvo ha volgut deixar clars els "límits" del PSOE, que "són coneguts": "Nosaltres parlem dins de la Constitució i la llei i fem política per intentar entendre'ns amb els que no pensen com nosaltres", però "no existeix el dret d'autodeterminació perquè no està a la nostra legalitat ni en cap altra legalitat democràtica".En aquest sentit ha insistit: "El PSOE no pararà d'autodeterminació perquè no és el nostre projecte i hi estem en contra". "No podem retrocedir a situacions que han estat viscudes i resoltes" i per tant "podem parlar de com està Catalunya al marc constitucional del nostre país, però exactament igual que altres autonomies".

