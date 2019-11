Torra es reivindica com a interlocutor amb Sánchez en el diàleg amb l'Estat

#President @QuimTorraiPla: “Volem solucions, volem un diàleg. però volem un diàleg seriós, no volem més fotos. I això passa per una reunió de govern a govern. El senyor @sanchezcastejon m'ha de trucar” #Parlament pic.twitter.com/Cr3eeuDCjo — Govern. Generalitat (@govern) November 27, 2019

#President @QuimTorraiPla: “Espero que els partits no s'autoexcloguin de la reunió de l'Espai de diàleg, la primera després de la sentència del TS” #Parlament pic.twitter.com/CaawBkEtHy — Govern. Generalitat (@govern) November 27, 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reivindicat aquest dimecres com a interlocutor en el diàleg amb Pedro Sánchez. Així ho ha fet en resposta a Miquel Iceta, primer secretari del PSC, durant la sessió de control al Parlament. "Ens reconeixem com a dos subjectes polítics, com Gran Bretanya i Escòcia? Això vol dir que el president de l'Estat parla amb el president de Catalunya", ha apuntat Torra, després que el vicepresident Pere Aragonès considerés que potser no és "necessari" que el president fos en la taula de diàleg que s'està gestionant amb el PSOE de cara a la investidura a Madrid. Aquest dijous hi ha una la primera reunió dels equips socialista i d'ERC.Com ha de ser la negociació oberta en el marc del Congrés? Un diàleg seriós, amb contingut, sense més fotos. " Ha de ser un diiàleg de govern a govern, amb reunions entre presidents del govern, amb continguts [...] D'entitat política a entitat política", ha reflexionat Torra, que ha demanat "garanties" perquè no es repeteixi cap "apoyaré", en referència a les promeses incomplertes de governs socialistes. El paper d'Aragonès i les seves declaracions ja han generat malestar a les files de Junts per Catalunya (JxCat).Albert Batet, president del grup parlamentari de la formació, s'ha queixat a través de Twitter de les paraules del vicepresident. "Qui ha de fixar les condicions són els governs o els partits que formen els governs. Diàleg sense condicions vol dir diàleg sense exclusions. Excloure el resident Torra és no respectar les institucions catalanes", ha recalcat Batet fent servir una captura d'una notícia que recollia el posicionament del vicepresident. Carles Puigdemont ha retuitejat un apunt crític de Josep Lluís Cleries, senador de JxCat i implicat en les negociacions amb ERC per la investidura.Iceta s'ha referit a l'espai de diàleg convocat pel 5 de desembre, i ha preguntat a Torra si plantejarà un objectiu concret. "Farà un esforç perquè els partits que no hi han participat puguin ser en aquesta reunió?", ha preguntat el primer secretari del PSC. El president, per començar, li ha retret al PSC que "qüestionés" la immersió lingüística i els mitjans públics. "Ens han ajudat a cohesionar com a poble", ha destacat, mentre deixava per al final la resposta concreta sobre la taula de diàleg."Es tracta d'un espai obert, i els qui no han volgut venir s'han autoexclòs. Espero que Ciutadans i PP puguin venir", ha apuntat Torra, que s'ha referit a les negociacions entre partits a Madrid com a assumpte a tractar en la trobada. "Fins i tot el papa Francesc parla de diàleg. Hem de traduir què vol dir parlar de govern a govern. Ens reconeixem com a dos subjectes polítics, com Gran Bretanya i Escòcia? Això vol dir que el president de l'Estat parla amb el president de Catalunya", ha apuntat Torra.Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, ha preguntat sobre la política mediambiental de l'executiu per lluitar contra el canvi climàtic just l'endemà que el Govern aprovés un decret llei sobre la qüestió. "Si algún executiu ha posat al centre l'emergència climàtica, és el nostre", ha apuntat Torra. "Moltes paraules i pocs fets", ha indicat Albiach, que ha definit com una "dècada perduda" les iniciatives dels últims anys per combatre la contaminació i fomentar les noves energies."Mirin als ulls de les persones", ha apuntat la dirigent dels comuns, que ha demanat un pla de reconversió industrial per atendre aquells que es quedin sense feina. "Espero que amb el PSOE governin mirant els ulls els ciutadans espanyols i que la reforma laboral es reverteixi, com la llei mordassa. O que el finançament a Catalunya arribarà, o que no es recorreran al Constitucional les decisions d'aquesta cambra", ha indicat Torra, que també s'ha referit a la disposició addicional tercera pendent de l'Estatut.Carles Riera, diputat de la CUP, s'ha queixat de la sentència a favor d'Agbar en la gestió de l'aigua a l'àrea metropolitana . Torra ha indicat que cal "respectar" el principi de sobirania, però Riera s'ha queixat de la "privatització de serveis públics", tendència en la qual ha emmarcat l'anomenada llei Aragonès. "La privatització posa serveis en mans d'empreses que van marxar de Catalunya l'octubre del 2017", ha ressaltat el diputat, que li ha demanat si està a favor de la nacionalització de l'energia.El president ha indicat que, en el marc actual, cal "contrastar" amb el marc legal. "Si volem que els ciutadans tinguin els millors serveis públics, no hem de defallir en el projecte republicà. I si els hem de desobeir, els desobeïm", ha indicat. Torra ha apuntat que en el cas d'Agbar la Generalitat no ha comparegut judicialment. "Hem de tornar al concepte de sobiranies per avançar i contrastar amb l'Estat", ha destacat.

