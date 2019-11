El líder del Bloc Quebequès reclamarà al primer ministre canadenc que permeti l'entrada de Puigdemont

Carles Puigdemont es va reunir aquest dimarts a Waterloo amb Yves-François Blanchet, líder del Bloc Quebequès. De la trobada en van sortir dues qüestions, segons ha informat l'oficina de l'expresident de la Generalitat: la defensa mútua del dret a l'autodeterminació en els casos del Québec i de Catalunya, i el compromís de Blanchet per tal que Puigdemont pugui visitar la zona el més aviat possible. En aquest sentit, el líder quebequès va assenyalar que demanarà al primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, que permeti l'entrada de l'expresident de la Generalitat al país nord-americà."Em comprometo novament a demanar al primer ministre del Canadà que el president Puigdemont se'l permeti, com a home lliure, visitar el Québec", va indicar Blanchet, que ja és la segona vegada que es reuneix amb el líder a l'exili. "La reunió ressalta encara més l’optimisme lúcid d'un home exiliat, represaliat per un règim indigne vers els valors fundacionals d'Europa", va ressaltar el líder quebequès.Puigdemont té pendent un viatge al Canadà des de fa mesos, però en fins a dues ocasions ha rebut una negativa a l'entrada al país. L'equip d'advocats de l'expresident al país, encapçalat per Stéphane Handfield, ha presentat un recurs perquè considera que la decisió és "precipitada" i no "respecta" la presumpció d'innocència.El viatge al Canadà de Puigdemont -que el 16 de desembre afrontarà la primera vista oral per l'extradició a Espanya des de Bèlgica- estava previst perquè ser convidat per la Société Saint-Jean Baptiste de Montréal (SSJB), entitat fundada el 1834 i una "referència en la defensa i promoció de la sobirania del Quebec" i la defensa del francès com a llengua comuna dels quebequesos, en paraules de l'oficina de l'expresident català.

