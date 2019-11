La inversió estrangera en el sector dels videojocs es dispara a Catalunya

Catalunya s'ha convertit en un pol d'atracció de la inversió estrangera en el sector dels videojocs. Empreses com King s'han reforçat recentment a Barcelona seguint l'exemple de Zeptolab o Scopely, i d'altres ja han anunciat que ho faran, com Bandai Namco. Les xifres revelen que entre 2014 i 2018 la inversió estrangera en el sector va ser de 36 milions d'euros i es van crear 516 llocs de treball, un 800% més que els prop de quatre milions dels cinc anys anteriors, quan es van crear 87 llocs de feina.El conseller delegat d'ACCIÓ, Joan Romero, destaca que les xifres –que no recullen inversions com la de King perquè s'ha fet el 2019 - demostren que Catalunya "s'està convertint en el pol del sud d'Europa en el desenvolupament de videojocs".Segons el Llibre Blanc de la Indústria Blanca del Videojoc de 2018, a Catalunya hi ha 140 empreses i estudis legalment constituïts d'aquest sector, el 30% de l'Estat. El 2017 aquesta indústria va facturar 367 milions d'euros, el 52% de tota Espanya i un 15% més que l'any anterior. L'ocupació va créixer un 22% el 2017 i es van assolir els 2.982 treballadors, el 47% de tot l'Estat.Algunes de les empreses amb presència a Barcelona, a banda de les esmentades, són Take-Two a través de la compra de Social Point, Ubisoft, Gameloft, Riot Games o IGG.Des de King apunten que no tenen problema per trobar talent jove per incorporar però sí que "hi ha un gap pel que fa als sèniors", ja que es tracta d'un sector nou i, per tant, falta gent que porti molts anys treballant-hi. Aquest gap però, no es dona entre els jugadors, on el col·lectiu més sènior sí que s'hi ha abocat. Així ho revela un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que apunta que prop d'un 20% dels espanyols majors de 55 anys juga habitualment a videojocs als seus mòbils.La investigadora del grup Xarxes de Comunicació i Canvi Social (CNSC) Andrea Rosales desmunta el mite que la gent gran no té interès per les noves tecnologies i explica que el percentatge d'usuaris de videojocs entre aquest col·lectiu "no és tan lluny de la mitjana entre els adults, que en estudis internacionals se situa en un 30%". L'estudi analitza 125 persones d'entre 55 i 79 a través d'una aplicació instal·lada al seu mòbil per registrat l'activitat i conclou que el 17% dels participants juga diàriament i ho fa durant una mitjana d'una hora al dia, en sessions d'uns cinc minuts.Pel que fa a les motivacions, l'estudi apunta que moltes vegades són socials, ja que "sovint valoren jugar amb persones properes, amb fills i nets, i és una altra manera de relacionar-se". La investigadora fa una crida a la indústria a tenir en compte aquest col·lectiu, ja que considera que sovint no se'ls considera en estudis de mercat ni en proves d'usabilitat i "s'estan perdent una gran mostra".En aquest context, Barcelona acollirà a partir d'aquest dijous el saló NiceOne dedicat al sector dels videojocs. La fira ocuparà prop de 60.000 metres quadrats al recinte de Gran Via i comptarà amb 198 empreses expositores. La quarta edició tindrà un programa de trobades amb desenvolupadors, inversors i distribuïdors, sessions de mentoria per a nous creadors, així com un escenari on les universitats presentaran la seva oferta formativa.A més, vol ser un festival d'entreteniment digital que ofereixi als gammers experiències immersives, àrees de realitat virtual i realitat augmentada i competicions d'esports. El saló estrena enguany una nova àrea amb 320 terminals de joc distribuïdes per temàtiques amb l'objectiu de reforçar l'oferta de les marques i oferir als aficionats els títols més populars del moment.

