La Crida es reactiva en ple debat sobre el seu futur com a partit

La Crida Nacional per la República celebrarà aquest dissabte al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) una reunió amb la direcció, representants territorials i membres de les sectorials per fer balanç de la feina feta i abordar els "reptes de futur" de l'organització, segons han indicat fonts de la formació. Entre aquests reptes de futur hi ha l'activació com a partit polític de cara a les properes eleccions al Parlament . L'entitat, formalment una associació però registrada com a partit, té al capdavant Carles Puigdemont i Jordi Sànchez i observa quin és el procés d'encaix que sortirà del debat intern entre el PDECat i Junts per Catalunya (JxCat).Sànchez, en una entrevista al diari El Periódico publicada aquest dilluns, va indicar que la Crida no tindria inconvenient en "dissoldre's" si JxCat arriba a un acord per formar una única formació amb totes les ànimes i projectes sorgides de l'espai nacionalista. El PDECat està pendent des de fa mesos que Puigdemont faci arribar una proposta a la direcció per encaixar, i de moment té previst anar desgranant les conclusions del procés de participació a la militància per acabar elaborant una iniciativa pròpia que s'aprovarà en el consell nacional del 14 de desembre, segons assenyalen fonts del partit.L'entorn de l'expresident de la Generalitat, en tot cas, indica que en els últims temps està centrant esforços en reactivar la Crida com a plataforma transversal de l'independentisme. A l'executiva de la formació hi ha noms de la seva màxima confiança -Laura Borràs i Elsa Artadi, per exemple- i també en formen part responsables que despatxen cada setmana amb Sànchez, com és el cas de Toni Morral, diputat al Parlament. Sectors de la Crida s'han posicionat en privat a favor d'activar-se com a partit per anar a les eleccions catalanes, però existeixen equilibris dins la formació.Aquest dissabte, en tot cas, no es podrà constituir encara l'anomenat consell de representants, perquè encara queden assemblees territorials per constituir-se. Els àmbits sectorials es van posar en marxa al juliol, quan en teoria JxCat havia de reordenar-se -un procés que també havia de ser immediat després de les eleccions espanyoles del 10-N però que s'ha anat dilatant-, i persones que en formen part podran entrar a formar part del consell de representants, màxim òrgan entre congressos.La Crida, per ara, no ha emès cap posicionament públic sobre la investidura de Pedro Sánchez. A la seva executiva hi ha membres del Govern que presideix Quim Torra, dins del qual hi ha dirigents que aposten per l'abstenció en l'acord PSOE-Podem per tal d'obrir una nova etapa amb Madrid. De moment, però, JxCat es troba lluny dels socialistes, que només han encetat converses amb ERC.

