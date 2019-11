L'executiva de Vox a Múrcia dimiteix en bloc per «excés de treball» després del 10-N

El creixement de Vox en les últimes eleccions espanyoles ha estat notable arreu de l'Estat. L'èxit ha comportat, com és evident, més feina a partir de la nit electoral del passat 10 de novembre. Aquest increment de l'activitat s'ha notat especialment a la regió de Múrica -o almenys això diuen des de la formació-. El resultat? La dimissió en bloc de l'executiva per "excés de treball".Vox va guanyar les eleccions a Múrcia, on va obtenir tres dels 10 diputats que li corresponen. El vicesecretari de joventut del partit, David Ibáñez, assegura que ja havien pres la decisió de dimitir abans dels comicis per l'increment "de més d'un 1.500%" del nombre d'afiliats i la càrrega de feina que suposa mantenir també amb condicions el grup parlamentari a l'Assemblea de Múrcia."No donàvem l'abast", ha sentenciat Ibáñez en un missatge enviat a coordinadors municipals i regidors. Ara es nomenarà una gestora que es farà càrrec de la direcció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor