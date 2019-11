La Fira de l'Avet d'Espinelves arrenca amb la previsió de rebre uns 90.000 visitants

La 39 edició de la Fira de l'Avet d'Espinelves (Osona) arrencarà aquest dissabte vinent -30 de novembre-, i donarà pas a una de les fires més tradicionals del calendari nadalenc del país. En total, s'hi muntaran prop d'un centenar de parades, nou de les quals seran d'avets.L'alcalde, Joan Manel Claveria, ha explicat que el certamen preveu rebre la visita d'entre 60.000 i 90.000 visitants, i la intenció és vendre uns 4.000 exemplars, una xifra similar a la d'anys anteriors. Com ja és habitual, el pont de la Puríssima és quan s'espera més afluència de gent, ja que coincideix amb el Mercat Medieval de Vic . El president de la Generalitat, Quim Torra, presidirà la primera jornada del certamen.L'entorn d'Espinelves és, segons l'alcalde, la clau d'èxit de la Fira de l'Avet, un certamen que, enguany, arriba a la 39a edició. Tot i que el certamen s'ha convertit ja en una cita tradicional, l'alcalde admet que el poble se sent sorprès per l'èxit que té any rere any. "Mirem de no canviar l'essència del certamen, i ens visita gent d'arreu de Catalunya", ha explicat.La Fira de l'Avet d'Espinelves va néixer l'any 1981 de la mà d'un grup de joves del municipi amb la intenció de recollir diners per fer activitats al poble. Des de llavors, la fira ha anat creixent en nombre de parades i sobretot en nombre de visitants fins a convertir-se en una de les fires de Nadal més importants i concorregudes de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor