​L'ampliació del port de València avança lliure d'obstacles després de tres mesos sense una acció política efectiva

Tres mesos. Aquest és el temps que el Ministeri de Transició Ecològica ha tardat a pronunciar-se sobre la conveniència de realitzar una nova DIA per a l'ampliació nord del port de València, segons explica el Diari la Veu . La resposta: es desentén i afirma que no li correspon a ell, sinó a "l'òrgan substantiu" –és a dir, Ports de l'Estat–, decidir sobre aquesta qüestió. Així ho va traslladar el departament encapçalat per la socialista Teresa Ribera a la Conselleria d'Emergència Climàtica de Mireia Mollà, qui ara pensa adreçar-se al Ministeri de Foment, de qui depenen els ports, per a realitzar la mateixa demanda.El ministre de Foment, el valencià José Luis Ábalos, no ha tardat tant a avançar que no. Segons ell, "no és Foment qui fa les declaracions d'impacte ambiental", sinó Transició Ecològica. Això sí, només a petició del port i "si es modifica el projecte inicial". Mentre que el projecte d'ampliació sí que s'ha modificat respecte del que es va avaluar el 2007, l'Autoritat Portuària de València (APV) ha reiterat la seva voluntat de tancar-ne la tramitació abans que acabi l'any sense demanar una nova DIA, ja que això obligaria a paralitzar el procés. El president de Ports de l'Estat, Salvador de la Encina, ha rebutjat demanar-la públicament.Aquest dilluns, el president de l'APV, Aurelio Martínez, va celebrar les paraules d'Ábalos per la seva "transparència" i per deixar clar que "no fa falta cap DIA addicional", tot i que ell mateix va reconèixer que seria "una qüestió diferent" si es modificaren les actuacions respecte del projecte inicial, ja que en eixe cas "faria falta una nova DIA".Malgrat això, el projecte actual implica nombrosos canvis que l'APV no considera suficientment substancials. Entre ells es troben modificacions d'alguns dels dics interiors, el trasllat de la terminal de creuers a una zona més pròxima al nucli urbà i l'augment de la capacitat de la terminal de contenidors, la qual cosa obligarà a dragar 4 milions de metres cúbics més de material i duplicarà el tràfic de camions. Canvis que sí que han estat considerats suficientment importants per a les associacions cíviques i ecologistes, a més de per a l'alcalde de València, Joan Ribó, i els grups de Compromís i Unides Podem.Durant aquests tres mesos d'incomunicació institucional, l'APV ha tingut temps d'avançar molt en les gestions de l'ampliació. Sense anar més lluny, el passat dissabte es va entrar en la fase final amb la sortida a exposició pública de la proposta final de la mercantil Terminal Investment Limited (TIL) –filial del grup MSC–, a la qual es podran presentar al·legacions fins al 13 de desembre.Des del 2 d'agost, quan Mollà va emplaçar-se per carta al Ministeri, fins al 31 d'octubre, quan se li va donar resposta –tot i que la Conselleria encara va tardar uns dies a rebre-la– també hi ha hagut temps de realitzar altres tràmits decisius. El 27 de setembre el Consell d'Administració del Port va decidir, amb el vot en contra de Ribó, escollir la proposta de TIL –l'única presentada– per a encarregar-se de l'ampliació.Mentre l'APV avança cap al seu objectiu en temps rècord i insistint una vegada i una altra que no hi haurà nova DIA, l'acció de les formacions polítiques ha resultat innòcua. La Conselleria d'Emergència Climàtica, que no va rebre la comunicació del Ministeri fins a primers de novembre, afirma que el següent pas és demanar la DIA a Foment. A més, admet que encara no s'ha decidit el que es farà si també aquest departament –tal com ha avançat Ábalos en reiterades ocasions– argumenta que la DIA no és preceptiva, però confien que la seva resposta sigui ràpida i no es retardi tant com fins ara.Per part de Compromís, que ostenta aquesta Conselleria, s'ha insistit que "les declaracions d'emergència climàtica no han de quedar en paper mullat" i que han de tindre efectes sobre les polítiques públiques i la projecció d'infraestructures. Ara bé, per ara només s'ha plantejat incloure el conflicte del port de València en la imminent negociació amb Pedro Sánchez, a qui s'exigirà la corresponent DIA i "una revisió en profunditat de la llei de ports", segons va dir el diputat de la coalició al Congrés, Joan Baldoví. La idea d'acudir als tribunals sobrevola algunes declaracions, però sembla lluny de materialitzar-se.La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va ser preguntada el passat divendres sobre la possibilitat de judicialitzar aquest conflicte si l'APV continuava sense escoltar les veus que demanen la nova DIA. Tot i que la portaveu del govern va comparar la celeritat a què s'està avançant amb la tramitació de l'ampliació amb el cas Castor, "que ens va costar 1.600 milions" en indemnitzacions, va descartar la possibilitat de judicialitzar l'assumpte, almenys per ara. El següent cas, va afirmar, és contactar amb Foment.Val a dir que el govern valencià es troba totalment dividit en relació amb el port. Mentre que el PSPV es mostra favorable a continuar endavant sense una DIA que obligui a paralitzar el procés, Compromís i Unides Podem defensen que s'ha d'aturar el projecte. Fins ara s'ha imposat la voluntat dels socialistes, mentre que el rebuig dels seus socis de govern no ha anat més enllà de les declaracions d'intencions formals.La divisió entre els socis del Botànic es va fer patent a les Corts fa un parell de setmanes, quan el PSPV va votar junt amb la dreta per a rebutjar una PNL presentada per Compromís i Unides Podem instant el govern espanyol a realitzar "una anàlisi ambiental integral del projecte modificat d'ampliació nord del port de València". Els socialistes van presentar una esmena perquè, en lloc del text proposat, es garantís "l'estricte compliment de la normativa vigent en matèria mediambiental en relació amb l'ampliació del port", però no va ser acceptada i la moció va fracassar.Els col·lectius veïnals i ecologistes que conformen la Comissió Ciutat-Port van avançar a principis de mes que recorreran contra el concurs d'ampliació "per infraccions mediambientals i administratives" en cas que no es paralitzi. Els membres d'aquesta institució, que fins ara són els qui més frontalment s'han oposat a l'ampliació, han criticat que les expectatives de creació de llocs de treball –vora 3.000 segons l'APV– no són realistes, ja que la nova terminal estarà automatitzada i es dedicarà exclusivament a menejar contenidors. A més, han apuntat al caràcter "especulatiu" que hi HA darrere de les modificacions del projecte, que s'han realitzat "sense cap planificació".

