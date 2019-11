​Netflix inclou la primera sèrie doblada en català

Ens han fet cas! 'Sakura, la caçadora de cartes' ja està en català a @NetflixES. És el primer doblatge en català que es pot veure a la plataforma, i pot ser el mitjà clau per recuperar el prestigi del doblatge català. Li hem de donar suport per a que incloguin més títols doblats! pic.twitter.com/RRVRATmNcv — Doblatge d'Anime en Català (@AnimeEnCAT) November 26, 2019..

Netflix ha donat un pas important en la normalització de la llengua i ha incorporat per primer cop el doblatge d'una sèrie al català. Es tracta de la sèrie anime japonesa Sakura, la caçadora de cartes , que ja es pot veure en català a la plataforma per streaming.La sèrie té dues temporades i es va estrenar el 1998. Al Japó va tenir un gran èxit i va rebre el premi Anime Grand Prix el 1999.El argument és senzill: després de trencar el segell d’un llibre màgic i lliberar els esperits de les cartes, Sakura es converteix en caçador de cartes per recuperar-les.No és el primer contingut en català que ofereix la popular plataforma. El 2016, arran d'una intensa campanya de Plataforma per la Llengua , Netflix va incorporar al seu catàleg quatre pel·lícules: Planet 51, Sky Captain i el món del demà, Diari d'una mainadera i El secret dels germans Grimm en català.

