Tres membres de Vox acorralen una periodista per recriminar-li que els faci repreguntes

Tres membres de Vox a les Balears -entre ells el líder del partit- han acorralat una periodista i li han recriminat que els hagués fet repreguntes durant una roda de premsa. Els fets han tingut lloc aquest dimecres i la professional assenyalada pels polítics ultres ha estat la cap de Redacció del Diari Ara a les illes, Maria Llull, segons ha denunciat en un article el director del mateix diari, Enric Borràs Tots els partits menys la formació d'ultradreta han aprovat una proposició no de llei i han llegit un manifest contra la violència masclista al Parlament Balear. Vox, que ahir va tombar una declaració conjunta de la cambra amb motiu del 25-N, ha convocat una compareixença davant els mitjans de comunicació per queixar-se per com havien actuat la resta de grups parlamentaris.Ha estat en aquesta roda de premsa quan la periodista de l'Ara els ha fet preguntes que Borràs qualifica d'"incòmodes". "L'han arraconat, al mig del Parlament balear, per dir-li com havia de fer la seva feina. Per pressionar-la perquè no els agradaven les preguntes que feia", ha explicat el director en un article.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor