El papa Francesc crida al «diàleg i la pau» en tots els països on hi ha problemes: «Espanya també»

El papa Francesc ha fet una crida al "diàleg" i la "pau" a tots els països del món que "tenen problemes", entre els quals hi ha "Espanya també". El màxim responsable de l'església catòlica ho ha dit al vol de tornada del viatge oficial al Japó, on ha ofert una roda de premsa. Els mitjans oficials del Vaticà recullen que a una qüestió a l'entorn de Hong Kong, el Papa ha fet una reflexió més àmplia destacant que no és només en aquesta zona del planeta on hi ha problemes."Pensi en Xile, pensi en França, la democràtica França: un any d'armilles grogues", ha dit. "Pensi en Nicaragua, i en altres països de l'Amèrica Llatina que tenen problemes com aquest, i fins i tot alguns països europeus. És general. I com ho veu la Santa Seu? Fa una crida al diàleg, a la pau".Aprofundint en la resposta, Francesc ha afirmat que no es tracta només de Hong Kong, sinó que hi ha "diverses situacions problemàtiques" que no era "capaç d'avaluar en aquest moment". I ha afegit: "Jo respecto la pau i demano que hi hagi pau en tots aquests països que tenen problemes, Espanya també. És millor posar les coses en perspectiva i fer una crida al diàleg, a la pau, de manera que els problemes puguin ser resolts".El papa Francesc no ha mostrat mai una postura ni oficial ni oficiosa entorn del conflicte entre Espanya i Catalunya, i aquesta vegada tampoc ha fet esment a la qüestió catalana. La menció als "problemes" d'Espanya l'ha fet en el marc d'una pregunta sobre la situació a Hong Kong, on els manifestants sí han establert paral·lelismes en alguna ocasió entre la seva causa i la catalana, tal com també ha passat a Catalunya durant les manifestacions contra la sentència de l'1-O.

