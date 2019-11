Sánchez Llibre insisteix en la «negociació» entre Catalunya i Espanya per resoldre el conflicte

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha insistit avui en la "negociació" i la "transacció" entre els governs de Catalunya i d'Espanya per resoldre el conflicte. Ho ha reclamat el líder de la patronal catalana en el transcurs d'un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum Europa de Nova Economia Fòrum. El dirigent patronal ha reblat el que ja va demanar en la celebració dels Premis Ferrer Salat del 18 de novembre Sobre la política catalana, ha afirmat que cal que la Generalitat disposi de pressupostos per al 2020, després de dos anys seguits de pròrroga dels comptes públics. Ha reclamat poder tenir una dotació de fons per fer política industrial i un increment de la inversió pública, clau per reforçar la capacitat en competitivitat.En una intervenció amb molt contingut polític, Sánchez Llibre també ha reiterat que la patronal catalana "no serà bel·ligerant" davant del preacord entre el PSOE i Podem per constituir un govern de coalició. D'aquesta manera, ha marcat un perfil propi dins de l'empresariat de l'estat espanyol , on predominen les fortes reticències davant l'escenari d'un executiu d'esquerres. Sí que ha deixat clar que seran crítics davant les polítiques concretes i ha subratllat les prioritats de Foment de cara a la nova legislatura: rebuig a un increment de la pressió fiscal a les empreses, persones físiques i autònoms, supressió de l'impost de patrimoni i un tipus reduït de l'impost de societats per a les pimes que no reparteixin dividends, entre d'altres.Ha anunciat que Foment impulsa per a inicis de l'any 2020 una cimera empresarial econòmica.cultural entre Barcelona i Madrid, que la patronal catalana coorganitzarà amb la CEIM madrilenya. L'objectiu és donar pas a una sinergia entre les dues capitals i les seves àrees metropolitanes. Sánchez Llibre ha afirmat que la vella rivalitat entre totes dues ciutats té menys sentit en un mercat que ja és global i toca competir amb urbs més potents com Londres, París o Amsterdam. Sánchez Llibre ha assegurat que es faran més cimeres d'aquest tipus en el futur. També ha dit que hi haurà trobades empresarials amb patronals "dels Països Catalans", afegint que "és una expressió que posa nerviosa molta gent".El líder de Foment ha volgut escenificar que Foment farà d'impulsor de la fluïdesa de relació entre les administracions públiques i la societat civil per apostar fort per Barcelona com a marca internacional. L'objectiu és fer de Barcelona el gran hub de la innovació global, fent-la la capital de la xarxa 5G. Ha recordat que dels 165 projectes pilot de 5G, 24 provenen de l'estat espanyol i 8 són catalans. També ha posat en valor que Barcelona és la tercera ciutat preferida pels emprenedors per crear una start-up (només darrera de Londres i Berlín) i la cinquena capital d'Europa que rep més inversió en start-up.Entre els assistents hi havia els consellers Àngels Chacon i Damià Calvet, el senador Josep Lluís Cleries, el president José Montilla, i figures rellevants de l'àmbit econòmic, com els presdients de la Pimec, Josep González, i de la Cecot, Antoni Abad, o el president de la Fira, Pau Relat. El dirigent empresarial ha estat presentat pel secretari general de CCOO, Javier Pacheco, qui ha explicat que va acceptar fer la presentació perquè creu en la necessitat de prestigiar les institucions i defensar el valor de la concertació social, punts essencials amb els quals coincideix amb el dirigent patronal.Sánchez Llibre ha mostrat proximitat amb els sindicats, ha destacat l'empatia que hi ha amb els líders de CCOO, Javier Pacheco, i d'UGT, Camil Ros, i s'ha permès anar més enllà. A una pregunta sobre la seva posició davant de les protestes contra la sentència del Tribunal Constitucional que permet els acomiadaments per baixes reiterades per malaltia, ha dit que "la junta de Foment no ho ha tractat, però personalment estic més a prop dels sindicats en aquest tema concret que de la patronal".

