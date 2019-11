Crítics d'ERC reclamen l'autodeterminació com a condició per investir Sánchez

Els crítics amb la direcció d'ERC que s'apleguin en el Col·lectiu Primer d'Octubre eleven les condicions per les quals entenen que s'hauria de canviar el no a la investidura de Pedro Sánchez per l'abstenció. En un comunicat, que han fet públic, reclamen a la direcció que l'acord amb el PSOE hauria de contemplar el respecte per a l'autodeterminació, l'alliberament dels presos polítics, l'anul·lació de les causes contra els exiliats i el cessament de la "persecució política".El posicionament dista de llarg del plantejament que ha fet fins ara la cúpula, que condiciona la investidura a una mesa de negociació entre governs amb un calendari fixat, sense condicions prèvies ni renúncies i garanties del compliment de l'acord. La direcció, a més, considera que l'ampli aval obtingut a partir de la consulta interna -un 94,6% del quasi 70% de les bases que van participar- és un blindatge per seguir explorant amb aquesta pauta el marge de negociació amb el PSOE.Els crítics consideren "satisfactori" el resultat de la consulta interna, que subratllen que dista molt de la "investidura sense contrapartides" defensada en els darrers mesos, i reclamen que aquest mecanisme de participació siguin "la norma i no l'excepció". De fet, consideren que abans de la investidura caldria una nova votació de les bases per decidir el posicionament final en base al resultat de les converses amb els socialistes.El Col·lectiu Primer d'Octubre també insisteix en què no acceptaran que es plantegi per part de l'Estat un referèndum "sobre presumptes millores de finançament autonòmic, blindatges competencials o altres promeses de reforma de l'estructura territorial de l'Estat espanyol que en cap cas poden substituir un referèndum d'autodeterminació". Els equips negociadors del PSOE i d'ERC es reuniran aquest dijous a Madrid per encarrilar les converses.

