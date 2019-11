Vox reclama la nul·litat de la sentència de l'1-O

El partit d'ultradreta Vox ha interposat un incident excepcional de nul·litat d'actuacions davant del Tribunal Suprem en contra de la sentència que va condemnar els líders socials i polítics independentistes a penes de fins a 13 anys de presó per un delicte de sedició. Vox, que exercia d'acusació popular al judici, demana que s'anul·li la decisió dels jutges de l'alt tribunal espanyola perquè no van atendre la seva petició i la de la Fiscalia de condemnar per rebel·lió i organització criminal. Vox considera que la sentència vulnera els articles 14 i 24 de la Constitució Espanyola.A parer de la formació, el text dels magistrats "no recull fets fàctics posats de manifest per la formació", com ara l'acord per a la transició nacional i per garantir l'estabilitat del Govern de Catalunya, o una resolució del Parlament aprovada el 23 de gener del 2013 sobre la sobirania i el dret a decidir del poble català declarat inconstitucional pel Tribunal Constitucional.Vox també denuncia que la sentència no recull les "nombroses proves sobre violència exercitada contra els agents de l'autoritat" que el partit va detallar durant el judici.En aquest sentit, Vox subratlla que a la sentència el tribunal "declara l'existència de violència i la qualifica d'instrumental", fet que, a parer de la formació d'ultradreta, "suposa un mitjà per eludir la consideració" dels fets provats "com a integrants del tipus delictiu de rebel·lió".Per la formació ultra, l'equip de magistrats presidit per Manuel Marchena ha "oblidat la intenció acreditada dels condemnats de subvertir l'ordre constitucional", així com que si no van aconseguir el seu objectiu "va ser perquè van ser frustrats, en cap perquè en desistissin".

