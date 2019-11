Òmnium acusa el govern espanyol de menysprear la petició de l'ONU d'alliberar els presos

Òmnium Cultural ha acusat el govern espanyol de menysprear la petició del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU que demana l'alliberament immediat dels presos polítics. Aquest estament internacional, que forma part de l'Alt Comissionat de Drets Humans de l'ONU, reclamava la llibertat del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i va establir un termini de sis mesos perquè l'Estat informés sobre si s'havien escoltat les seves recomanacions. Aquesta setmana finalitzen els sis mesos i el govern de Pedro Sánchez encara no ha dit res.Des de la presó, Cuixart ha denunciat que Espanya se situa al nivell de països "de dubtosa qualitat democràtica" quan fa "cas omís" a les peticions d'organismes internacionals. "Sis mesos després, el govern espanyol ni ens ha posat en llibertat ni ha reparat el dany causat", ha lamentat el president d'Òmnium. En el mateix sentit, ha criticat que el govern del PSOE no hagi mostrat interès en les conclusions d'Amnistia Internacional, que demana l'alliberament dels Jordis i critica durament la condemna per sedició. Just després d'aquest posicionament, Òmnium ja va exigir que Cuixart fos posat en llibertat. El president d'Òmnium també ha recordat a Sánchez que els estats democràtics han de complir les resolucions de l'ONU i que l'Estat està incomplint la Declaració Universal de Drets Humans, i l'ha instat a complir amb els posicionaments de l'ONU i d'Amnistia, i abandoni aquesta "deriva antidemocràtica".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor