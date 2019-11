Primera presó permanent al País Valencià per un home que va matar la filla de la seva parella

L'Audiencia Provincial de València ha imposat la primera condemna a presó permanent revisable dictada al territori contra un home que va degollar la filla de dos anys de la seva dona, al seu domicili de la localitat d'Alzira, després que ella li comuniqués la seva intenció de divorciar-se.Així consta a la sentència, en la que el tribunal recull el veredicte de culpabilitat emès per un jurat popular i que condemna a l'home, de 30 anys, per un delicte d'assassinat, amb l'agreujament de parentesc i un delicte de lesions. A més de la presó permanent, també se li ha imposat una indemnització a la dona de 125.000 euros per la mort de la seva filla.El tribunal estableix la presó permanent d'acord amb la jurisprudència i al tenir en compte dos aspectes. El primer per traïció, ja que la nena estava dormint quan va passar, i el segon perquè la criatura era menor de 16 anys.

